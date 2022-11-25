Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой половины XX века.Основа экспозиции – рабочие эскизы и зарисовки. Они отличаются высоким качеством исполнения и имеют художественную ценность сами по себе.Фантазии, воплощенные в реальностьОдин из самых интересных рисунков – проект Казанского вокзала. Это с ним архитектор обошел на конкурсе выдающегося современника Федора Шехтеля. В этом здании Алексей Викторович планировал создать музей, посвященный строительству сооружения.Значительная часть графических листов относится к строительству Марфо-Мариинской обители, которая в свое время была филиалом реставрационных мастерских Третьяковской галереи.На выставке также представлен "бумажный аналог" Покровского храма обители. По заказу великой княгини Елизаветы Федоровны градостроитель разработал планы фасадов, интерьера, детали декоративного убранства и утвари для проведения богослужений.Современники вспоминают, что он никогда не чертил по линейке, создавал проекты исключительно от руки, чтобы у них появлялась живость.Преображение ТретьяковкиВ 1926-1928-х Алексей Щусев занимал должность директора Третьяковской галереи, после чего стал ее главным архитектором.Кроме архитектурного новаторства, мастер занимался популяризацией музея, продумывал экскурсионные программы, организовывал дискуссионные клубы. При нем в Третьяковке стали проводить инвентаризацию произведений, появился каталог, активизировалась научная работа, был создан издательский отдел.В какой-то момент посещаемость так возросла, что пришлось обновить систему вентиляции: есть свидетельства, что из-за духоты дамы падали в обморок в толпе.Выставка в Третьяковской галерее открывает цикл мероприятий, посвященных 150-летию Алексея Щусева, которое будет широко отмечаться в 2023 году.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой половины XX века.
Основа экспозиции – рабочие эскизы и зарисовки. Они отличаются высоким качеством исполнения и имеют художественную ценность сами по себе.
Фантазии, воплощенные в реальность
"У нас получилась неархитектурная выставка архитектора, – пояснила куратор выставки, хранитель отдела графики XVIII – начала XX века Елизавета Горелышева. – Нам было очень важно отобразить в экспозиции именно художественную составляющую этой творческой личности. Представленные проекты – это, скорее, фантазии, напоминающие работы итальянского живописца Джованни Пиранези. Правда, в отличие от него, Щусев сумел воплотить свои фантазии в реальность".
Один из самых интересных рисунков – проект Казанского вокзала. Это с ним архитектор обошел на конкурсе выдающегося современника Федора Шехтеля. В этом здании Алексей Викторович планировал создать музей, посвященный строительству сооружения.
Значительная часть графических листов относится к строительству Марфо-Мариинской обители, которая в свое время была филиалом реставрационных мастерских Третьяковской галереи.
На выставке также представлен "бумажный аналог" Покровского храма обители. По заказу великой княгини Елизаветы Федоровны градостроитель разработал планы фасадов, интерьера, детали декоративного убранства и утвари для проведения богослужений.
Современники вспоминают, что он никогда не чертил по линейке, создавал проекты исключительно от руки, чтобы у них появлялась живость.
Преображение Третьяковки
В 1926-1928-х Алексей Щусев занимал должность директора Третьяковской галереи, после чего стал ее главным архитектором.
"Его основная задача была – разгрузить музей, – рассказала Елизавета Горелышева. – В следствие национализации частных коллекций запасники и залы были сильно перегружены: невозможно было даже развесить картины. Щусев присоединил к галерее дом Соколикова, куда переместил административные службы, сделал ряд пристроек".
Вариант проекта нового корпуса (правое крыло) Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
Кроме архитектурного новаторства, мастер занимался популяризацией музея, продумывал экскурсионные программы, организовывал дискуссионные клубы. При нем в Третьяковке стали проводить инвентаризацию произведений, появился каталог, активизировалась научная работа, был создан издательский отдел.
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