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Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
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Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева
Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева - РИА Новости, 25.11.2022
Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева
Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:00
2022-11-25T10:43
культура
алексей щусев
третьяковская галерея
федор шехтель
новости культуры
выставки
музеи
куда сходить
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой половины XX века.Основа экспозиции – рабочие эскизы и зарисовки. Они отличаются высоким качеством исполнения и имеют художественную ценность сами по себе.Фантазии, воплощенные в реальностьОдин из самых интересных рисунков – проект Казанского вокзала. Это с ним архитектор обошел на конкурсе выдающегося современника Федора Шехтеля. В этом здании Алексей Викторович планировал создать музей, посвященный строительству сооружения.Значительная часть графических листов относится к строительству Марфо-Мариинской обители, которая в свое время была филиалом реставрационных мастерских Третьяковской галереи.На выставке также представлен "бумажный аналог" Покровского храма обители. По заказу великой княгини Елизаветы Федоровны градостроитель разработал планы фасадов, интерьера, детали декоративного убранства и утвари для проведения богослужений.Современники вспоминают, что он никогда не чертил по линейке, создавал проекты исключительно от руки, чтобы у них появлялась живость.Преображение ТретьяковкиВ 1926-1928-х Алексей Щусев занимал должность директора Третьяковской галереи, после чего стал ее главным архитектором.Кроме архитектурного новаторства, мастер занимался популяризацией музея, продумывал экскурсионные программы, организовывал дискуссионные клубы. При нем в Третьяковке стали проводить инвентаризацию произведений, появился каталог, активизировалась научная работа, был создан издательский отдел.В какой-то момент посещаемость так возросла, что пришлось обновить систему вентиляции: есть свидетельства, что из-за духоты дамы падали в обморок в толпе.Выставка в Третьяковской галерее открывает цикл мероприятий, посвященных 150-летию Алексея Щусева, которое будет широко отмечаться в 2023 году.
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алексей щусев, третьяковская галерея, федор шехтель, новости культуры, выставки, музеи, куда сходить , искусство, казанский вокзал, елизавета федоровна, архитектура
Культура, Алексей Щусев, Третьяковская галерея, Федор Шехтель, Новости культуры, Выставки, Музеи, куда сходить , Искусство, Казанский вокзал, Елизавета Федоровна, Архитектура
10:00 25.11.2022 (обновлено: 10:43 25.11.2022)
 

Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева

© Фото предоставлены Третьяковской галереейПроект зодиакальных часов для Казанского вокзала
Проект зодиакальных часов для Казанского вокзала
© Фото предоставлены Третьяковской галереей
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой половины XX века.
Основа экспозиции – рабочие эскизы и зарисовки. Они отличаются высоким качеством исполнения и имеют художественную ценность сами по себе.

Фантазии, воплощенные в реальность

"У нас получилась неархитектурная выставка архитектора, – пояснила куратор выставки, хранитель отдела графики XVIII – начала XX века Елизавета Горелышева. – Нам было очень важно отобразить в экспозиции именно художественную составляющую этой творческой личности. Представленные проекты – это, скорее, фантазии, напоминающие работы итальянского живописца Джованни Пиранези. Правда, в отличие от него, Щусев сумел воплотить свои фантазии в реальность".
Один из самых интересных рисунков – проект Казанского вокзала. Это с ним архитектор обошел на конкурсе выдающегося современника Федора Шехтеля. В этом здании Алексей Викторович планировал создать музей, посвященный строительству сооружения.
© Фото предоставлены Третьяковской галереей

А.В. Щусев. Проект здания Казанского вокзала. Главный фасад со стороны Комсомольской площади, 1911

Проект здания Казанского вокзала
1 из 4

А.В. Щусев. Проект здания Казанского вокзала. Главный фасад со стороны Комсомольской площади, 1911

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
© Фото предоставлены Третьяковской галереей

А.В. Щусев. Проект зодиакальных часов для Казанского вокзала. Перспектива, 1914-1918

Проект зодиакальных часов для Казанского вокзала
2 из 4

А.В. Щусев. Проект зодиакальных часов для Казанского вокзала. Перспектива, 1914-1918

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
© Фото предоставлены Третьяковской галереей

А.В. Щусев. Проект здания Казанского вокзала с часовой башней, 1912

Проект здания Казанского вокзала с часовой башней
3 из 4

А.В. Щусев. Проект здания Казанского вокзала с часовой башней, 1912

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
© Фото предоставлены Третьяковской галереей

А.В. Щусев. Проект перекрытия перронов Казанского вокзала, начало 1910-х

Проект перекрытия перронов Казанского вокзала
4 из 4

А.В. Щусев. Проект перекрытия перронов Казанского вокзала, начало 1910-х

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
1 из 4

А.В. Щусев. Проект здания Казанского вокзала. Главный фасад со стороны Комсомольской площади, 1911

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
2 из 4

А.В. Щусев. Проект зодиакальных часов для Казанского вокзала. Перспектива, 1914-1918

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
3 из 4

А.В. Щусев. Проект здания Казанского вокзала с часовой башней, 1912

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
4 из 4

А.В. Щусев. Проект перекрытия перронов Казанского вокзала, начало 1910-х

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
Значительная часть графических листов относится к строительству Марфо-Мариинской обители, которая в свое время была филиалом реставрационных мастерских Третьяковской галереи.
На выставке также представлен "бумажный аналог" Покровского храма обители. По заказу великой княгини Елизаветы Федоровны градостроитель разработал планы фасадов, интерьера, детали декоративного убранства и утвари для проведения богослужений.
© Фото предоставлены Третьяковской галереей

А.В. Щусев. Проект западного фасада Покровского храма Марфо-Мариинской обители, 1908

Проект западного фасада Покровского храма Марфо-Мариинской обители
1 из 2

А.В. Щусев. Проект западного фасада Покровского храма Марфо-Мариинской обители, 1908

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
© Фото предоставлены Третьяковской галереей

А.В. Щусев. Растительный орнамент. Фрагмент композиции Апокалипсис для Покровского собора Марфо-Мариинской обители. Шаблон для каменной резьбы, 1908-1909

Фрагмент композиции Апокалипсис для Покровского собора Марфо-Мариинской обители
2 из 2

А.В. Щусев. Растительный орнамент. Фрагмент композиции Апокалипсис для Покровского собора Марфо-Мариинской обители. Шаблон для каменной резьбы, 1908-1909

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
1 из 2

А.В. Щусев. Проект западного фасада Покровского храма Марфо-Мариинской обители, 1908

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
2 из 2

А.В. Щусев. Растительный орнамент. Фрагмент композиции Апокалипсис для Покровского собора Марфо-Мариинской обители. Шаблон для каменной резьбы, 1908-1909

© Фото предоставлены Третьяковской галереей
Современники вспоминают, что он никогда не чертил по линейке, создавал проекты исключительно от руки, чтобы у них появлялась живость.

Преображение Третьяковки

В 1926-1928-х Алексей Щусев занимал должность директора Третьяковской галереи, после чего стал ее главным архитектором.
"Его основная задача была – разгрузить музей, – рассказала Елизавета Горелышева. – В следствие национализации частных коллекций запасники и залы были сильно перегружены: невозможно было даже развесить картины. Щусев присоединил к галерее дом Соколикова, куда переместил административные службы, сделал ряд пристроек".
© Фото предоставлены Третьяковской галереейВариант проекта нового корпуса (правое крыло) Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
Вариант проекта нового корпуса (правое крыло) Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
© Фото предоставлены Третьяковской галереей
Вариант проекта нового корпуса (правое крыло) Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
Кроме архитектурного новаторства, мастер занимался популяризацией музея, продумывал экскурсионные программы, организовывал дискуссионные клубы. При нем в Третьяковке стали проводить инвентаризацию произведений, появился каталог, активизировалась научная работа, был создан издательский отдел.
© Фото предоставлены Третьяковской галереейЗ.Е. Серебрякова. Индия
З.Е. Серебрякова. Индия
© Фото предоставлены Третьяковской галереей
З.Е. Серебрякова. Индия
В какой-то момент посещаемость так возросла, что пришлось обновить систему вентиляции: есть свидетельства, что из-за духоты дамы падали в обморок в толпе.
Выставка в Третьяковской галерее открывает цикл мероприятий, посвященных 150-летию Алексея Щусева, которое будет широко отмечаться в 2023 году.
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