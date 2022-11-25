https://ria.ru/20221125/schusev-1834121437.html

Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева

Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева - РИА Новости, 25.11.2022

Лучший рисовальщик эпохи: в Третьяковке открывается выставка Алексея Щусева

Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:00

2022-11-25T10:00

2022-11-25T10:43

культура

алексей щусев

третьяковская галерея

федор шехтель

новости культуры

выставки

музеи

куда сходить

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новая выставка в Государственной Третьяковской галерее знакомит с творческим наследием Алексея Щусева – одного из крупнейших отечественных архитекторов первой половины XX века.Основа экспозиции – рабочие эскизы и зарисовки. Они отличаются высоким качеством исполнения и имеют художественную ценность сами по себе.Фантазии, воплощенные в реальностьОдин из самых интересных рисунков – проект Казанского вокзала. Это с ним архитектор обошел на конкурсе выдающегося современника Федора Шехтеля. В этом здании Алексей Викторович планировал создать музей, посвященный строительству сооружения.Значительная часть графических листов относится к строительству Марфо-Мариинской обители, которая в свое время была филиалом реставрационных мастерских Третьяковской галереи.На выставке также представлен "бумажный аналог" Покровского храма обители. По заказу великой княгини Елизаветы Федоровны градостроитель разработал планы фасадов, интерьера, детали декоративного убранства и утвари для проведения богослужений.Современники вспоминают, что он никогда не чертил по линейке, создавал проекты исключительно от руки, чтобы у них появлялась живость.Преображение ТретьяковкиВ 1926-1928-х Алексей Щусев занимал должность директора Третьяковской галереи, после чего стал ее главным архитектором.Кроме архитектурного новаторства, мастер занимался популяризацией музея, продумывал экскурсионные программы, организовывал дискуссионные клубы. При нем в Третьяковке стали проводить инвентаризацию произведений, появился каталог, активизировалась научная работа, был создан издательский отдел.В какой-то момент посещаемость так возросла, что пришлось обновить систему вентиляции: есть свидетельства, что из-за духоты дамы падали в обморок в толпе.Выставка в Третьяковской галерее открывает цикл мероприятий, посвященных 150-летию Алексея Щусева, которое будет широко отмечаться в 2023 году.

https://ria.ru/20221124/muzei-1833742902.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

алексей щусев, третьяковская галерея, федор шехтель, новости культуры, выставки, музеи, куда сходить , искусство, казанский вокзал, елизавета федоровна, архитектура