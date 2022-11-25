https://ria.ru/20221125/sbor-1834380066.html
Внесены изменения в правила сбора за импорт аудиовизуальных произведений
Внесены изменения в правила сбора за импорт аудиовизуальных произведений - РИА Новости, 25.11.2022
Внесены изменения в правила сбора за импорт аудиовизуальных произведений
Правительство РФ внесло изменения в постановление №829 от октября 2010 года "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:55
2022-11-25T22:55
2022-11-25T23:39
культура
михаил мишустин
россия
российский союз правообладателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102818/49/1028184964_0:293:2001:1418_1920x0_80_0_0_b3e1c275ce2b054b1de1a595f6e460d6.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в постановление №829 от октября 2010 года "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно постановлению от 23 ноября №2123, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, Федеральная таможенная служба должна направлять в аккредитованную организацию по управлению авторскими и смежными правами также сведения о номенклатуре оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, ввезенных с территорий государств-членов Евразийского экономического союза. Пункт 2 постановления 2010 года дополнен положением о том, что импортеры, уже уплатившие в странах ЕАЭС средства для выплаты вознаграждения в отношении ввозимых ими в РФ оборудования и носителей, должны предоставить в российскую аккредитованную организацию по управлению авторскими правам соответствующие документы. В этом случае они освобождаются от таких выплат в России. Кроме того, в срок, не превышающий 10 дней со дня помещения ввозимых оборудования или носителей под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или со дня предоставления в таможенный орган РФ статистической формы учета перемещения таких товаров импортер обязан письменно уведомить аккредитованную организацию о таких товарах, выпущенных для внутреннего потребления или ввезенных в РФ из стран-членов ЕАЭС, предоставив соответствующие таможенные документы. По мнению генерального продюсера кинокомпании "Русское кино" Марии Панкратовой, изменения в правилах оправданы тем, что санкции и нарушение логистических цепочек привели к тому, что большинство техники ввозится в Россию с территории ЕАЭС. "Если бы наши партнеры по ЕАЭС действительно взимали сборы с ввозимой техники и администрировали соответствующие платежи, мы бы легко решили вопрос за счет взаимных траншей, как это делается в других сферах коллективного управления. Но, к сожалению, наладить эту работу не удалось. Так или иначе, в постановлении четко сказано, что, если импортер техники все же заплатит этот сбор в одной из стран ЕАЭС, то платить второй раз требовать не будут", - сказала она РИА Новости. Она добавила, что подобные платежи - общемировая практика. "В России взносы за частное копирование почему-то ассоциируют с "произволом властей", пренебрежительно называют "налогом на болванки". Хотя в действительности подобные платежи – общемировая практика с середины 60-х годов. Именно из Российского союза правообладателей получают авторское вознаграждение сценаристы, режиссеры-постановщики, а с недавних пор еще и художники-постановщики анимационных фильмов. И все это мы, наша команда в том числе. Это в определенном смысле уравнивает нас в правах с композиторами, которые со времен немого кино с таперами получают роялти за каждый публичный показ фильма", - отметила Панкратова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102818/49/1028184964_0:105:2001:1605_1920x0_80_0_0_f3f2c9c6c502986c92bff5930ec41d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, российский союз правообладателей
Культура, Михаил Мишустин, Россия, Российский союз правообладателей
22:55 25.11.2022 (обновлено: 23:39 25.11.2022)
Внесены изменения в правила сбора за импорт аудиовизуальных произведений
Внесены изменения в правила сбора за импорт аудиовизуальных произведений
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ внесло изменения в постановление №829 от октября 2010 года "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях", соответствующее постановление
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению от 23 ноября №2123, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
, Федеральная таможенная служба должна направлять в аккредитованную организацию по управлению авторскими и смежными правами также сведения о номенклатуре оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, ввезенных с территорий государств-членов Евразийского экономического союза.
Пункт 2 постановления 2010 года дополнен положением о том, что импортеры, уже уплатившие в странах ЕАЭС средства для выплаты вознаграждения в отношении ввозимых ими в РФ оборудования и носителей, должны предоставить в российскую аккредитованную организацию по управлению авторскими правам соответствующие документы. В этом случае они освобождаются от таких выплат в России.
Кроме того, в срок, не превышающий 10 дней со дня помещения ввозимых оборудования или носителей под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или со дня предоставления в таможенный орган РФ статистической формы учета перемещения таких товаров импортер обязан письменно уведомить аккредитованную организацию о таких товарах, выпущенных для внутреннего потребления или ввезенных в РФ из стран-членов ЕАЭС, предоставив соответствующие таможенные документы.
По мнению генерального продюсера кинокомпании "Русское кино" Марии Панкратовой, изменения в правилах оправданы тем, что санкции и нарушение логистических цепочек привели к тому, что большинство техники ввозится в Россию с территории ЕАЭС.
"Если бы наши партнеры по ЕАЭС действительно взимали сборы с ввозимой техники и администрировали соответствующие платежи, мы бы легко решили вопрос за счет взаимных траншей, как это делается в других сферах коллективного управления. Но, к сожалению, наладить эту работу не удалось. Так или иначе, в постановлении четко сказано, что, если импортер техники все же заплатит этот сбор в одной из стран ЕАЭС, то платить второй раз требовать не будут", - сказала она РИА Новости.
Она добавила, что подобные платежи - общемировая практика.
"В России
взносы за частное копирование почему-то ассоциируют с "произволом властей", пренебрежительно называют "налогом на болванки". Хотя в действительности подобные платежи – общемировая практика с середины 60-х годов. Именно из Российского союза правообладателей
получают авторское вознаграждение сценаристы, режиссеры-постановщики, а с недавних пор еще и художники-постановщики анимационных фильмов. И все это мы, наша команда в том числе. Это в определенном смысле уравнивает нас в правах с композиторами, которые со времен немого кино с таперами получают роялти за каждый публичный показ фильма", - отметила Панкратова.