https://ria.ru/20221125/rudnik-1834211983.html

Свыше 120 миллиардов рублей вложат в строительство нового рудника в Якутии

Свыше 120 миллиардов рублей вложат в строительство нового рудника в Якутии - РИА Новости, 25.11.2022

Свыше 120 миллиардов рублей вложат в строительство нового рудника в Якутии

Свыше 120 миллиардов рублей будет вложено в строительство нового подземного алмазного рудника "Мир-Глубокий" компании "Алроса", инвестиционный проект создаст... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:18

2022-11-25T14:18

2022-11-25T14:18

республика саха (якутия)

экономика

айсен николаев

мирный

россия

алроса

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мирнинский район

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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Свыше 120 миллиардов рублей будет вложено в строительство нового подземного алмазного рудника "Мир-Глубокий" компании "Алроса", инвестиционный проект создаст более 800 рабочих мест в городе Мирный, заявил глава региона Айсен Николаев на совещании с главой Минцифры РФ по социально-экономическому развитию Якутии.По словам главы республики, в Якутии реализуются стратегически важные для страны проекты по добыче и переработке природных ресурсов."Одним из таких является крупнейший проект компании "Алроса" по возрождению добычи на месторождении "Мир". В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 миллиардов рублей инвестиций, будет построен абсолютно новый рудник взамен утраченного в 2017 году. И будет создано 825 новых рабочих мест, количество сопутствующих рабочих мест составит 10 тысяч рабочих мест. И, конечно, это очень важно для развития такого алмазного города, как город Мирный. Проект отвечает всем требованиям… И может быть заключен с Российской Федерацией в порядке частной проектной инициативы", - отметил Николаев.Ранее сообщалось, что до конца 2022 года наблюдательный совет АК "Алроса" примет решение о возобновлении разработки месторождения алмазов Мир - строительстве нового подземного рудника "Мир-Глубокий".Расположенная в Мирнинском районе Якутии кимберлитовая трубка Мир – одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника "Мир" приходилось около 9% общей добычи алмазов группы "Алроса".В начале августа 2017 года на Мире произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. Экономический ущерб был оценен ведомством в 10,2 миллиарда рублей. В середине 2019 года "Алроса" объявила, что предполагает восстановить добычу алмазов на Мире в 2031-2032 годах."Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

https://ria.ru/20221125/investitsii-1834175560.html

https://ria.ru/20221125/internet-1834173965.html

https://ria.ru/20221124/gazifikatsiya-1834020648.html

мирный

россия

мирнинский район

республика саха (якутия)

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Владимир Лаврентьев

экономика, айсен николаев, мирный, россия, алроса, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мирнинский район, республика саха (якутия)