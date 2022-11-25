https://ria.ru/20221125/rostekh-1834382971.html

Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях

Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях - РИА Новости, 25.11.2022

Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:31

2022-11-25T23:31

2022-11-25T23:31

технологии

владимир путин

россия

ростех

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике."С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России", - сказал он на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации."Безусловно, жду от "Ростеха" прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок", - заявил Путин.По его словам, для выполнения этой задачи есть все. "Все в наших руках!" - подчеркнул он.Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления "Ростеха"."Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны", - сказал президент.

https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html

https://ria.ru/20221125/rostekh-1834382354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир путин, россия, ростех