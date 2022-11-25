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Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях - РИА Новости, 25.11.2022
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:31
2022-11-25T23:31
технологии
владимир путин
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике."С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России", - сказал он на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации."Безусловно, жду от "Ростеха" прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок", - заявил Путин.По его словам, для выполнения этой задачи есть все. "Все в наших руках!" - подчеркнул он.Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления "Ростеха"."Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны", - сказал президент.
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html
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технологии, владимир путин, россия, ростех
Технологии, Владимир Путин, Россия, Ростех
23:31 25.11.2022
 
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях

Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях, в том числе в электронике

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике.
"С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России", - сказал он на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 23:12
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед
"Безусловно, жду от "Ростеха" прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок", - заявил Путин.
По его словам, для выполнения этой задачи есть все. "Все в наших руках!" - подчеркнул он.
Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления "Ростеха".
"Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 23:23
Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияРостех
 
 
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