https://ria.ru/20221125/rostekh-1834382971.html
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях - РИА Новости, 25.11.2022
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:31
2022-11-25T23:31
2022-11-25T23:31
технологии
владимир путин
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_5f3dda03c1397bc7d7ded5d4b265cc95.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике."С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России", - сказал он на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации."Безусловно, жду от "Ростеха" прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок", - заявил Путин.По его словам, для выполнения этой задачи есть все. "Все в наших руках!" - подчеркнул он.Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления "Ростеха"."Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны", - сказал президент.
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834382354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_7bc6829b33f5dc15b1ac97e7a8b60510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, ростех
Технологии, Владимир Путин, Россия, Ростех
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях
Путин ждет от "Ростеха" прорывов в высокотехнологичных областях, в том числе в электронике
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от "Ростеха" прорывов в ряде высокотехнологичных областей, в том числе в электронике.
"С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России", - сказал он на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации.
"Безусловно, жду от "Ростеха"
прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок", - заявил Путин
.
По его словам, для выполнения этой задачи есть все. "Все в наших руках!" - подчеркнул он.
Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления "Ростеха".
"Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны", - сказал президент.