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Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России - РИА Новости, 25.11.2022
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Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России - РИА Новости, 25.11.2022
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
Госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике страны, особенно в этот период, в конце дня ее посетит президент РФ Владимир Путин и обратится к работникам,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:43
2022-11-25T12:43
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике страны, особенно в этот период, в конце дня ее посетит президент РФ Владимир Путин и обратится к работникам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что в конце дня глава государства Владимир Путин посетит госкорпорацию "Ростех", которая празднует 15-летие."Он выступит и обратится к работникам госкорпорации", - уточнил пресс-секретарь президента.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, ростех
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Ростех
12:43 25.11.2022
 
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России

Песков: госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике России, особенно в этот период

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике страны, особенно в этот период, в конце дня ее посетит президент РФ Владимир Путин и обратится к работникам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Большая корпорация, крайне очень важна в экономике страны. Особенно в этот период", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Он добавил, что в конце дня глава государства Владимир Путин посетит госкорпорацию "Ростех", которая празднует 15-летие.
"Он выступит и обратится к работникам госкорпорации", - уточнил пресс-секретарь президента.
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Владимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияРостех
 
 
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