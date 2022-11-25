https://ria.ru/20221125/rostekh-1834177397.html
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России - РИА Новости, 25.11.2022
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
Госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике страны, особенно в этот период, в конце дня ее посетит президент РФ Владимир Путин и обратится к работникам,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:43
2022-11-25T12:43
2022-11-25T12:43
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике страны, особенно в этот период, в конце дня ее посетит президент РФ Владимир Путин и обратится к работникам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что в конце дня глава государства Владимир Путин посетит госкорпорацию "Ростех", которая празднует 15-летие."Он выступит и обратится к работникам госкорпорации", - уточнил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20221124/samolet-1833971296.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, ростех
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Ростех
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
Песков: госкорпорация "Ростех" очень важна в экономике России, особенно в этот период