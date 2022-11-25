https://ria.ru/20221125/rezhisser-1834367440.html

Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта

Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта - РИА Новости, 25.11.2022

Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта

Президент РФ Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку Минобороны для съемки документалистики на линии фронта. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:37

2022-11-25T21:37

2022-11-25T21:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку Минобороны для съемки документалистики на линии фронта."Что касается содействия министерства обороны, помощь вам будет обеспечена", - сказал Путин на встрече с матерями участников специально военной операции в ответ на просьбу кинематографиста-документалиста, директора студии "Вехи. Вёрсты. Вёсны" Олеси Шигиной организовать содействие МО для съемки фильмов на линии фронта и дать доступ другим документалистам в кинотеатры и на ведущие телеканалы.Президент пообещал, что министерство культуры тоже подключится. "Министр - женщина тоже патриотических убеждений, взглядов, и очень деятельная", - сказал он.Также Путин сказал, что попросит Шагину показать ее фильм про бойцов которых она видела на передовой.

https://ria.ru/20220930/bogdana-1820762546.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, москва