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Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/rezhisser-1834367440.html
Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта
Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта
Президент РФ Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку Минобороны для съемки документалистики на линии фронта. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:37
2022-11-25T21:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
москва
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку Минобороны для съемки документалистики на линии фронта."Что касается содействия министерства обороны, помощь вам будет обеспечена", - сказал Путин на встрече с матерями участников специально военной операции в ответ на просьбу кинематографиста-документалиста, директора студии "Вехи. Вёрсты. Вёсны" Олеси Шигиной организовать содействие МО для съемки фильмов на линии фронта и дать доступ другим документалистам в кинотеатры и на ведущие телеканалы.Президент пообещал, что министерство культуры тоже подключится. "Министр - женщина тоже патриотических убеждений, взглядов, и очень деятельная", - сказал он.Также Путин сказал, что попросит Шагину показать ее фильм про бойцов которых она видела на передовой.
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владимир путин, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Москва
21:37 25.11.2022
 
Путин пообещал помощь в съемке фильмов на линии фронта

Путин пообещал оказать режиссеру помощь Минобороны в съемке фильмов на линии фронта

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку Минобороны для съемки документалистики на линии фронта.
"Что касается содействия министерства обороны, помощь вам будет обеспечена", - сказал Путин на встрече с матерями участников специально военной операции в ответ на просьбу кинематографиста-документалиста, директора студии "Вехи. Вёрсты. Вёсны" Олеси Шигиной организовать содействие МО для съемки фильмов на линии фронта и дать доступ другим документалистам в кинотеатры и на ведущие телеканалы.
Президент пообещал, что министерство культуры тоже подключится. "Министр - женщина тоже патриотических убеждений, взглядов, и очень деятельная", - сказал он.
Также Путин сказал, что попросит Шагину показать ее фильм про бойцов которых она видела на передовой.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
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