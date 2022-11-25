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Недовольство Европы не изменит цен США на ресурсы, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022
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Недовольство Европы не изменит цен США на ресурсы, считает эксперт
Недовольство Европы не изменит цен США на ресурсы, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022
Недовольство Европы не изменит цен США на ресурсы, считает эксперт
Недовольство европейских политиков США, получающих сверхприбыль за счет украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в странах Европы, ни к чему не приведет,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:38
2022-11-25T15:38
цены на нефть
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Недовольство европейских политиков США, получающих сверхприбыль за счет украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в странах Европы, ни к чему не приведет, это лишь роптание, а жаловаться сейчас смысла нет, считает программный директор клуба "Валдай", доцент МГИМО Иван Тимофеев.Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило что европейские политики все чаще выражают недовольство действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС."Это явление ожидаемое. В условиях, когда Европа делает активные усилия по сокращению импорта энергоносителей из России или полному их запрету, было понятно изначально что возникнет дефицит, что его придется восполнять из других источников, и они дороже. Сейчас жаловаться на это большого смысла нет. Это такое роптание, которое ни к чему не приведёт. Это просто заявление своего недовольства, но не более того. Я не вижу, что это имеет хоть какие-то шансы вызвать изменения в ценах и поставках. Ропщут, но пока этот ропот ни к чему особо не приведет", - сказал он в беседе с агентством.Особе недовольство европейцев, отмечает издание, вызывают экологические субсидии и введенные США налоги. Они, как считает Брюссель, несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить промышленность континента."Ну что тут можно сказать нашим коллегам из ЕС? Наверное, нужно было взвешивать эти риски еще в прошлом году и в этом году тоже. Только и всего. Видимо, они знали, что так будет, но все равно пошли на то, что пошли", - отметил Тимофеев.При этом американцы, скорее всего, будут вести дело к тому, чтобы все больше европейских компаний переводили свой бизнес в США - там меньше налоги, дешевле труд и тд."Вот это возможно. Будет происходить то, к чему давно призывал (экс-президент США Дональд) Трамп - переиндустриализация Америки. В том числе за счет переноса некоторых европейских промышленных производств США", - добавил он.
https://ria.ru/20221125/proval-1834200075.html
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цены на нефть, европа, сша, россия, евросоюз, мгимо, в мире
Цены на нефть, Европа, США, Россия, Евросоюз, МГИМО, В мире
15:38 25.11.2022
 
Недовольство Европы не изменит цен США на ресурсы, считает эксперт

Доцент Тимофеев: недовольство Европы сверхприбылью США не изменит цен на ресурсы

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Недовольство европейских политиков США, получающих сверхприбыль за счет украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в странах Европы, ни к чему не приведет, это лишь роптание, а жаловаться сейчас смысла нет, считает программный директор клуба "Валдай", доцент МГИМО Иван Тимофеев.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило что европейские политики все чаще выражают недовольство действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС.
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"Это явление ожидаемое. В условиях, когда Европа делает активные усилия по сокращению импорта энергоносителей из России или полному их запрету, было понятно изначально что возникнет дефицит, что его придется восполнять из других источников, и они дороже. Сейчас жаловаться на это большого смысла нет. Это такое роптание, которое ни к чему не приведёт. Это просто заявление своего недовольства, но не более того. Я не вижу, что это имеет хоть какие-то шансы вызвать изменения в ценах и поставках. Ропщут, но пока этот ропот ни к чему особо не приведет", - сказал он в беседе с агентством.
Особе недовольство европейцев, отмечает издание, вызывают экологические субсидии и введенные США налоги. Они, как считает Брюссель, несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить промышленность континента.
"Ну что тут можно сказать нашим коллегам из ЕС? Наверное, нужно было взвешивать эти риски еще в прошлом году и в этом году тоже. Только и всего. Видимо, они знали, что так будет, но все равно пошли на то, что пошли", - отметил Тимофеев.
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При этом американцы, скорее всего, будут вести дело к тому, чтобы все больше европейских компаний переводили свой бизнес в США - там меньше налоги, дешевле труд и тд.
"Вот это возможно. Будет происходить то, к чему давно призывал (экс-президент США Дональд) Трамп - переиндустриализация Америки. В том числе за счет переноса некоторых европейских промышленных производств США", - добавил он.
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