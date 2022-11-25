https://ria.ru/20221125/pvo-1834099717.html

СМИ: Греция начнет замену российского вооружения на натовское

СМИ: Греция начнет замену российского вооружения на натовское - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: Греция начнет замену российского вооружения на натовское

Греция в ближайшие недели начнет замену вооружения российского производства на натовское, пишет газета "Элефтерос типос". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T02:04

2022-11-25T02:04

2022-11-25T02:56

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АФИНЫ, 24 ноя – РИА Новости. Греция в ближайшие недели начнет замену вооружения российского производства на натовское, пишет газета "Элефтерос типос".Греция с 1990-х годов имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП. США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.Накануне газета "Катимерини" сообщила о предложении США заменить вооружения российского производства, в основном комплексы С-300 и "Тор-М1"."В ближайшие недели будет постепенно проходить освобождение от достаточно устаревших российских зенитных комплексов и замена их американскими, что и должно было быть сделано давным-давно", - пишет "Элефтерос типос".По ее мнению, системы ПВО требуется заменить в связи с "драматическими событиями" на Украине и продолжающимися холодными отношениями между НАТО и Россией, что займет годы.Она пишет, что аналогичный выбор в последние годы был сделан во многих странах-членах НАТО – Словакии, Чехии, Польши, Словении, Болгарии, которые поставили Украине российские и советские оборонные системы, и они в основном заменены американскими."Для нашей страны такая замена касается зенитных комплексов "Тор-М1", а также зенитно-ракетного комплекса С-300, который годами находился в Ираклионе на Крите, так как в 1998 году не было возможности развернуть его на Кипре. Подразумевается, что из-за деликатности вопроса, турецкой провокации и так далее американцы предоставят нам системы Patriot, или другие союзники смогут нас усилить, например, французы, итальянцы и, что довольно сложно, израильтяне", - пишет газета.Она отмечает, что в последние 2-3 года НАТО стремится к единообразию и оперативной совместимости систем вооружений государств-членов Атлантического альянса и полного отказа от российского оружия."С этой позицией, похоже, не соглашается Турция из-за поставок и развертывания систем С-400", – пишет издание.

https://ria.ru/20221121/gretsiya-1833035394.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826966359.html

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в мире, украина, нато, греция, сша, зрк с-300, с-400 «триумф»