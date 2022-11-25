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Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд
Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд - РИА Новости, 25.11.2022
Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд
Президент Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:52
2022-11-25T23:52
владимир путин
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд."Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие - это оружие победы", - подчеркнул он на мероприятии к 15-летию "Ростеха".Путин поблагодарил трудовые коллективы "за такую работу, за такую самоотдачу, за патриотическое стремление сделать все для обороны России, для укрепления ее суверенитета"."Чтобы наши герои, которые сражаются сейчас на передовой, проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах, получали все необходимое", - сказал он.
https://ria.ru/20221125/putin-1834383935.html
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владимир путин, россия, ростех
Владимир Путин, Россия, Ростех
23:52 25.11.2022
 
Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд

Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд, за самоотдачу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 15-летию корпорации "Ростех"
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 15-летию корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 15-летию корпорации "Ростех"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд.
"Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие - это оружие победы", - подчеркнул он на мероприятии к 15-летию "Ростеха".
Путин поблагодарил трудовые коллективы "за такую работу, за такую самоотдачу, за патриотическое стремление сделать все для обороны России, для укрепления ее суверенитета".
"Чтобы наши герои, которые сражаются сейчас на передовой, проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах, получали все необходимое", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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