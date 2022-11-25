https://ria.ru/20221125/putin-1834384934.html

Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд

Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд - РИА Новости, 25.11.2022

Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд

Президент Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:52

2022-11-25T23:52

2022-11-25T23:52

владимир путин

россия

ростех

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за ударный труд."Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие - это оружие победы", - подчеркнул он на мероприятии к 15-летию "Ростеха".Путин поблагодарил трудовые коллективы "за такую работу, за такую самоотдачу, за патриотическое стремление сделать все для обороны России, для укрепления ее суверенитета"."Чтобы наши герои, которые сражаются сейчас на передовой, проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах, получали все необходимое", - сказал он.

https://ria.ru/20221125/putin-1834383935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, ростех