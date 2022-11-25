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Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии - РИА Новости, 25.11.2022
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:16
2022-11-25T23:18
владимир путин
безопасность
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии."Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания", - сказал он на торжественном мероприятии к 15-летию "Ростеха".Как отметил глава государства, "ключевая задача сегодня, задача номер один - сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил"."И прежде всего - частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221124/putin-1834071095.html
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владимир путин, безопасность, россия, ростех
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Ростех
23:16 25.11.2022 (обновлено: 23:18 25.11.2022)
 
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии

Путин поставил задачу увеличить производство и поставки нужной армии России продукции

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии.
"Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания", - сказал он на торжественном мероприятии к 15-летию "Ростеха".
Как отметил глава государства, "ключевая задача сегодня, задача номер один - сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил".
"И прежде всего - частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции", - сказал Путин.
Путин проводит заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооружённых сил - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 20:45
Путин заявил о необходимости обратной связи с производителями и военными
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияРостех
 
 
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