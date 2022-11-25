https://ria.ru/20221125/putin-1834381896.html

Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии

Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии - РИА Новости, 25.11.2022

Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:16

2022-11-25T23:16

2022-11-25T23:18

владимир путин

безопасность

россия

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии."Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания", - сказал он на торжественном мероприятии к 15-летию "Ростеха".Как отметил глава государства, "ключевая задача сегодня, задача номер один - сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил"."И прежде всего - частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221124/putin-1834071095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, безопасность, россия, ростех