https://ria.ru/20221125/putin-1834381896.html
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии - РИА Новости, 25.11.2022
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:16
2022-11-25T23:16
2022-11-25T23:18
владимир путин
безопасность
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии."Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания", - сказал он на торжественном мероприятии к 15-летию "Ростеха".Как отметил глава государства, "ключевая задача сегодня, задача номер один - сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил"."И прежде всего - частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221124/putin-1834071095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, ростех
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Ростех
23:16 25.11.2022 (обновлено: 23:18 25.11.2022)
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для армии
Путин поставил задачу увеличить производство и поставки нужной армии России продукции