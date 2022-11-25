https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие - РИА Новости, 25.11.2022
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие
Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:49
2022-11-25T20:49
2022-11-25T20:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин."Что касается, ну это вопрос, казалось бы, такой бытовой, но и существенный. Это льготы и единообразное их применение, механизмы и скорость принятия решений. Для этого не нужно даже каких-то сложных решений в рамках бюджетного проекта, надо просто заранее все предусмотреть – и это делается автоматом", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции, и добавил, что пометил для себя этот вопрос.
https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834346170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие
Путин подчеркнул важность единообразия в предоставлении льгот семьям мобилизованных