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Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие - РИА Новости, 25.11.2022
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие
Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:49
2022-11-25T20:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин."Что касается, ну это вопрос, казалось бы, такой бытовой, но и существенный. Это льготы и единообразное их применение, механизмы и скорость принятия решений. Для этого не нужно даже каких-то сложных решений в рамках бюджетного проекта, надо просто заранее все предусмотреть – и это делается автоматом", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции, и добавил, что пометил для себя этот вопрос.
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владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:49 25.11.2022
 
Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие

Путин подчеркнул важность единообразия в предоставлении льгот семьям мобилизованных

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается, ну это вопрос, казалось бы, такой бытовой, но и существенный. Это льготы и единообразное их применение, механизмы и скорость принятия решений. Для этого не нужно даже каких-то сложных решений в рамках бюджетного проекта, надо просто заранее все предусмотреть – и это делается автоматом", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции, и добавил, что пометил для себя этот вопрос.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 19:45
Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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