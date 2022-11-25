https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html

Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие

Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие - РИА Новости, 25.11.2022

Путин: в предоставлении льгот семьям мобилизованных важно единообразие

Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:49

2022-11-25T20:49

2022-11-25T20:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Вопрос льгот и единообразия в их применении к семьям мобилизованных – существенный, надо все предусмотреть, заявил президент России Владимир Путин."Что касается, ну это вопрос, казалось бы, такой бытовой, но и существенный. Это льготы и единообразное их применение, механизмы и скорость принятия решений. Для этого не нужно даже каких-то сложных решений в рамках бюджетного проекта, надо просто заранее все предусмотреть – и это делается автоматом", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции, и добавил, что пометил для себя этот вопрос.

https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834346170.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр