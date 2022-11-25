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Путин назвал главный фундамент существования России - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин назвал главный фундамент существования России
Путин назвал главный фундамент существования России - РИА Новости, 25.11.2022
Путин назвал главный фундамент существования России
Воспитание детей своими матерями – главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:32
2022-11-25T20:32
владимир путин
россия
день матери
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Воспитание детей своими матерями – главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что речь идет обо всех матерях, а не только о присутствующих на встрече."Я говорю не только о вас, о присутствующих, а вообще о мамах, о наших матерях. Это главная основа, на которой стоит наша страна. В этом вся наша история, наши культура, наши традиции, в этом уверенность в будущем страны, уверенность в наших победах в самом широком смысле этого слова, не только в рамках специальной военной операции", - сказал президент.
https://ria.ru/20221125/putin-1834357054.html
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владимир путин, россия, день матери
Владимир Путин, Россия, День матери
20:32 25.11.2022
 
Путин назвал главный фундамент существования России

Путин назвал главный фундамент существования России: воспитание детей своими матерями

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Воспитание детей своими матерями – главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я хочу сказать, что самая главная поддержка - это ваша позиция и то, как вы, я не буду бояться громких слов, то, как вы жили до сих пор, и то, как вы воспитали своих ребят. Это главная основа и фундамент существования России", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Он подчеркнул, что речь идет обо всех матерях, а не только о присутствующих на встрече.
"Я говорю не только о вас, о присутствующих, а вообще о мамах, о наших матерях. Это главная основа, на которой стоит наша страна. В этом вся наша история, наши культура, наши традиции, в этом уверенность в будущем страны, уверенность в наших победах в самом широком смысле этого слова, не только в рамках специальной военной операции", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 20:29
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