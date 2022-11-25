https://ria.ru/20221125/putin-1834357546.html

Путин назвал главный фундамент существования России

Путин назвал главный фундамент существования России - РИА Новости, 25.11.2022

Путин назвал главный фундамент существования России

Воспитание детей своими матерями – главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:32

2022-11-25T20:32

2022-11-25T20:32

владимир путин

россия

день матери

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Воспитание детей своими матерями – главная основа и фундамент существования России, в этом вся история страны, ее культуры, традиции и уверенность людей в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что речь идет обо всех матерях, а не только о присутствующих на встрече."Я говорю не только о вас, о присутствующих, а вообще о мамах, о наших матерях. Это главная основа, на которой стоит наша страна. В этом вся наша история, наши культура, наши традиции, в этом уверенность в будущем страны, уверенность в наших победах в самом широком смысле этого слова, не только в рамках специальной военной операции", - сказал президент.

https://ria.ru/20221125/putin-1834357054.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, день матери