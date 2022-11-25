https://ria.ru/20221125/putin-1834357054.html

Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже

Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже - РИА Новости, 25.11.2022

Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже

После распада Советского Союза многие в России хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что так, как там, многим жить не хочется, там другой культурный код,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:29

2022-11-25T20:29

2022-11-25T20:29

владимир путин

париж

россия

общество

франция

день матери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834239519_0:168:3342:2048_1920x0_80_0_0_e158b529729f2a94a380495d83a3d10d.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После распада Советского Союза многие в России хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что так, как там, многим жить не хочется, там другой культурный код, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что на Западе вряд ли вот так отмечают День матери и говорят о роли женщины и матери."Во многих местах там же не знают, что такое "мама", правда, там просто "родитель №1" и "родитель №2", и гендеров там десятками измеряют. Что? Какие там "трансформаторы"? Я даже не понимаю, о чем они говорят", - сказал президент.Это совсем не наша культура и совсем другой культурный код, отметил он."Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - подытожил Путин.

https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html

париж

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, париж, россия, общество, франция, день матери