Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже
Путин: многие после распада СССР хотели жить, как в Париже, но там другой культурный код
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После распада Советского Союза многие в России хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что так, как там, многим жить не хочется, там другой культурный код, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется "сладкая жизнь", завтра мы будем жить, как в Париже и еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо, на самом деле, все совсем не так, там культурный код другой", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.
Он отметил, что на Западе вряд ли вот так отмечают День матери и говорят о роли женщины и матери.
"Во многих местах там же не знают, что такое "мама", правда, там просто "родитель №1" и "родитель №2", и гендеров там десятками измеряют. Что? Какие там "трансформаторы"? Я даже не понимаю, о чем они говорят", - сказал президент.
Это совсем не наша культура и совсем другой культурный код, отметил он.
"Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - подытожил Путин.