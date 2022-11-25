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Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже
Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже - РИА Новости, 25.11.2022
Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже
После распада Советского Союза многие в России хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что так, как там, многим жить не хочется, там другой культурный код,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:29
2022-11-25T20:29
владимир путин
париж
россия
общество
франция
день матери
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После распада Советского Союза многие в России хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что так, как там, многим жить не хочется, там другой культурный код, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что на Западе вряд ли вот так отмечают День матери и говорят о роли женщины и матери."Во многих местах там же не знают, что такое "мама", правда, там просто "родитель №1" и "родитель №2", и гендеров там десятками измеряют. Что? Какие там "трансформаторы"? Я даже не понимаю, о чем они говорят", - сказал президент.Это совсем не наша культура и совсем другой культурный код, отметил он."Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - подытожил Путин.
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владимир путин, париж, россия, общество, франция, день матери
Владимир Путин, Париж, Россия, Общество, Франция, День матери
20:29 25.11.2022
 
Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже

Путин: многие после распада СССР хотели жить, как в Париже, но там другой культурный код

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После распада Советского Союза многие в России хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что так, как там, многим жить не хочется, там другой культурный код, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется "сладкая жизнь", завтра мы будем жить, как в Париже и еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо, на самом деле, все совсем не так, там культурный код другой", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.
Он отметил, что на Западе вряд ли вот так отмечают День матери и говорят о роли женщины и матери.
"Во многих местах там же не знают, что такое "мама", правда, там просто "родитель №1" и "родитель №2", и гендеров там десятками измеряют. Что? Какие там "трансформаторы"? Я даже не понимаю, о чем они говорят", - сказал президент.
Это совсем не наша культура и совсем другой культурный код, отметил он.
"Уникальная цивилизация у нас, объединение людей разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое", - подытожил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 19:51
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин
 
Владимир ПутинПарижРоссияОбществоФранцияДень матери
 
 
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