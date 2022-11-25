https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html

Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин

Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022

Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин

Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:51

2022-11-25T19:51

2022-11-25T20:26

россия

владимир путин

день матери

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не только территория и не столько территория. Это, прежде всего, люди. Их традиции, их культура, их история, которая передаётся из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.

https://ria.ru/20221125/putin-1834346863.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, день матери