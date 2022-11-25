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Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
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Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин
Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:51
2022-11-25T20:26
россия
владимир путин
день матери
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не только территория и не столько территория. Это, прежде всего, люди. Их традиции, их культура, их история, которая передаётся из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.
https://ria.ru/20221125/putin-1834346863.html
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Наталья Макарова
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россия, владимир путин, день матери
Россия, Владимир Путин, День матери
19:51 25.11.2022 (обновлено: 20:26 25.11.2022)
 
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин

Путин: Россия — это не только территория, это люди и их традиции, культура и история

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это не только территория и не столько территория. Это, прежде всего, люди. Их традиции, их культура, их история, которая передаётся из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Вчера, 19:49
Путин рассказал об огромных планах по развитию России
 
РоссияВладимир ПутинДень матери
 
 
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