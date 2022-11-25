https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин
Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:51
2022-11-25T19:51
2022-11-25T20:26
россия
владимир путин
день матери
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия - это не только территория, это люди и их традиции, культура и история, которая передаётся из поколения в поколение, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не только территория и не столько территория. Это, прежде всего, люди. Их традиции, их культура, их история, которая передаётся из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.
https://ria.ru/20221125/putin-1834346863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день матери
Россия, Владимир Путин, День матери
19:51 25.11.2022 (обновлено: 20:26 25.11.2022)
Россия — это не территория, это люди, традиции и история, заявил Путин
Путин: Россия — это не только территория, это люди и их традиции, культура и история