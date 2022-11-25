https://ria.ru/20221125/putin-1834346863.html
Путин рассказал об огромных планах по развитию России
Путин рассказал об огромных планах по развитию России - РИА Новости, 25.11.2022
Путин рассказал об огромных планах по развитию России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:49
2022-11-25T19:49
2022-11-25T20:27
россия
владимир путин
день матери
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы."Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, её социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.Он добавил, что эти планы будут реализованы, если вопросы, которые будут стоять перед страной, будут решаться вместе - и в рамках спецоперации, и в рамках "трудовых будней"."И самое главное, залог наших успехов - это единство", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день матери
Россия, Владимир Путин, День матери
19:49 25.11.2022 (обновлено: 20:27 25.11.2022)
Путин рассказал об огромных планах по развитию России
Путин: Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы.
"Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, её социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы", - сказал Путин
на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Он добавил, что эти планы будут реализованы, если вопросы, которые будут стоять перед страной, будут решаться вместе - и в рамках спецоперации, и в рамках "трудовых будней".
"И самое главное, залог наших успехов - это единство", - подчеркнул глава государства.