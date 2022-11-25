https://ria.ru/20221125/putin-1834346863.html

Путин рассказал об огромных планах по развитию России

Путин рассказал об огромных планах по развитию России - РИА Новости, 25.11.2022

Путин рассказал об огромных планах по развитию России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:49

2022-11-25T19:49

2022-11-25T20:27

россия

владимир путин

день матери

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы."Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, её социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.Он добавил, что эти планы будут реализованы, если вопросы, которые будут стоять перед страной, будут решаться вместе - и в рамках спецоперации, и в рамках "трудовых будней"."И самое главное, залог наших успехов - это единство", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, день матери