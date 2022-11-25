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Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/putin-1834342963.html
Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца
Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца - РИА Новости, 25.11.2022
Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца
Президент РФ Владимир Путин обсудил с участницей встречи с матерями военных Ниной Пшеничкиной спецоперацию и заявил, что ее сын, погибший на фронте, жил не зря. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:36
2022-11-25T20:27
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
день матери
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с участницей встречи с матерями военных Ниной Пшеничкиной спецоперацию и заявил, что ее сын, погибший на фронте, жил не зря.Он однако заметил, что тысячи людей в России погибают в ДТП или умирают от алкоголя."Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут – или не живут, непонятно – и как уходят? От водки там или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли – жили или не жили? Тоже и незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет", - сказал глава государства."А ваш сын жил! Понимаете? И его цель достигнута", - обратился он к матери погибшего солдата."В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого. Причем с таким, к которому стремился", - заключил Путин.Женщина после слов президента расплакалась и поблагодарила его за значимые слова.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834238687.html
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владимир путин, россия, общество, день матери
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, День матери
19:36 25.11.2022 (обновлено: 20:27 25.11.2022)
 
Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца

Путин матери погибшего в спецоперации бойца: это пустота, которую ничем не заполнить

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкНина Пшеничкина (третья слева) во время встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих - участников СВО
Нина Пшеничкина (третья слева) во время встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих - участников СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Нина Пшеничкина (третья слева) во время встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих - участников СВО
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с участницей встречи с матерями военных Ниной Пшеничкиной спецоперацию и заявил, что ее сын, погибший на фронте, жил не зря.
"Конечно, это огромная трагедия. Это пустота, которую ничем не заполнить", - сказал Путин, обращаясь к матери погибшего в спецоперации бойца.
Он однако заметил, что тысячи людей в России погибают в ДТП или умирают от алкоголя.
"Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут – или не живут, непонятно – и как уходят? От водки там или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли – жили или не жили? Тоже и незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет", - сказал глава государства.
"А ваш сын жил! Понимаете? И его цель достигнута", - обратился он к матери погибшего солдата.
"В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого. Причем с таким, к которому стремился", - заключил Путин.
Женщина после слов президента расплакалась и поблагодарила его за значимые слова.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
Путин выразил соболезнования матерям военных, погибших на спецоперации
 
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