https://ria.ru/20221125/putin-1834342963.html

Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца

Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца - РИА Новости, 25.11.2022

Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца

Президент РФ Владимир Путин обсудил с участницей встречи с матерями военных Ниной Пшеничкиной спецоперацию и заявил, что ее сын, погибший на фронте, жил не зря. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:36

2022-11-25T19:36

2022-11-25T20:27

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

день матери

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с участницей встречи с матерями военных Ниной Пшеничкиной спецоперацию и заявил, что ее сын, погибший на фронте, жил не зря.Он однако заметил, что тысячи людей в России погибают в ДТП или умирают от алкоголя."Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут – или не живут, непонятно – и как уходят? От водки там или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли – жили или не жили? Тоже и незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет", - сказал глава государства."А ваш сын жил! Понимаете? И его цель достигнута", - обратился он к матери погибшего солдата."В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого. Причем с таким, к которому стремился", - заключил Путин.Женщина после слов президента расплакалась и поблагодарила его за значимые слова.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834238687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, день матери