https://ria.ru/20221125/putin-1834245873.html
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече
Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:39
2022-11-25T15:39
2022-11-25T15:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что будет обсуждено на встрече, а также использовано в реальной жизни."Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни", - сказал Путин, обращаясь к участницам встречи.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече
Президент Путин пообещал матерям военных учесть вопросы, которые подняли на встрече