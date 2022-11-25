Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/putin-1834245873.html
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече
Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:39
2022-11-25T15:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_1cc65c641b62cc1857da615448c64d2d.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что будет обсуждено на встрече, а также использовано в реальной жизни."Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни", - сказал Путин, обращаясь к участницам встречи.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_357e781c1b0fd2c387bf57a3ee677d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
15:39 25.11.2022
 
Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече

Президент Путин пообещал матерям военных учесть вопросы, которые подняли на встрече

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что будет обсуждено на встрече, а также использовано в реальной жизни.
"Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни", - сказал Путин, обращаясь к участницам встречи.
Военнослужащие Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала