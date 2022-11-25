https://ria.ru/20221125/putin-1834245873.html

Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече

Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече - РИА Новости, 25.11.2022

Путин пообещал матерям военнослужащих учесть темы, что обсудили на встрече

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:39

2022-11-25T15:39

2022-11-25T15:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции сообщил, что постарается сделать так, чтобы все было учтено, что будет обсуждено на встрече, а также использовано в реальной жизни."Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни", - сказал Путин, обращаясь к участницам встречи.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество