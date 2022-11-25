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Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков
Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2022
Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков
Решения по поводу регулярности встреч с матерями военнослужащих не принимались, при необходимости президент РФ Владимир Путин может продолжать такое общение в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:10
2022-11-25T13:10
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Решения по поводу регулярности встреч с матерями военнослужащих не принимались, при необходимости президент РФ Владимир Путин может продолжать такое общение в разных форматах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока каких-то решений на этот счёт, на счёт регулярности встреч не принималось. Пока это разовая встреча. Но вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли встречи с матерями военнослужащих регулярными.Ранее Кремль сообщил, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.Как сообщил РИА Новости Песков, глава государства на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут.
https://ria.ru/20221125/materi-1834101059.html
https://ria.ru/20221122/trudoustroystvo-1833267163.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
13:10 25.11.2022
 
Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков не исключил продолжения общения Путина с матерями военнослужащих

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Решения по поводу регулярности встреч с матерями военнослужащих не принимались, при необходимости президент РФ Владимир Путин может продолжать такое общение в разных форматах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока каких-то решений на этот счёт, на счёт регулярности встреч не принималось. Пока это разовая встреча. Но вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли встречи с матерями военнослужащих регулярными.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 03:10
Песков рассказал, какие темы обсудит Путин с матерями военнослужащих
Ранее Кремль сообщил, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Как сообщил РИА Новости Песков, глава государства на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут.
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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