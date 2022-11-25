https://ria.ru/20221125/putin-1834187620.html

Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков

Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2022

Путин может продолжить общение с матерями военнослужащих, заявил Песков

Решения по поводу регулярности встреч с матерями военнослужащих не принимались, при необходимости президент РФ Владимир Путин может продолжать такое общение в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:10

2022-11-25T13:10

2022-11-25T13:10

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Решения по поводу регулярности встреч с матерями военнослужащих не принимались, при необходимости президент РФ Владимир Путин может продолжать такое общение в разных форматах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока каких-то решений на этот счёт, на счёт регулярности встреч не принималось. Пока это разовая встреча. Но вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли встречи с матерями военнослужащих регулярными.Ранее Кремль сообщил, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.Как сообщил РИА Новости Песков, глава государства на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут.

https://ria.ru/20221125/materi-1834101059.html

https://ria.ru/20221122/trudoustroystvo-1833267163.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия