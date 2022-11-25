https://ria.ru/20221125/putin-1834174718.html
Путин выступит на съезде судей
Путин выступит на съезде судей - РИА Новости, 25.11.2022
Путин выступит на съезде судей
Президент России Владимир Путин во вторник выступит на съезде судей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:36
2022-11-25T12:36
2022-11-25T12:49
политика
владимир путин
россия
государственный кремлевский дворец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на съезде судей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во вторник будет проходить десятый Всероссийский съезд судей, в свою очередь приуроченный к 100-летию Верховного суда Российской Федерации, в Государственном Кремлевском дворце, и, как ожидается, президент примет участие и выступит на этом мероприятии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221125/tokaev-1834174973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, государственный кремлевский дворец
Политика, Владимир Путин, Россия, Государственный Кремлевский дворец
12:36 25.11.2022 (обновлено: 12:49 25.11.2022)
Путин выступит на съезде судей
Президент Путин выступит на съезде судей