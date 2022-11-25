https://ria.ru/20221125/putin-1834174718.html

Путин выступит на съезде судей

Путин выступит на съезде судей - РИА Новости, 25.11.2022

Путин выступит на съезде судей

Президент России Владимир Путин во вторник выступит на съезде судей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:36

2022-11-25T12:36

2022-11-25T12:49

политика

владимир путин

россия

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на съезде судей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во вторник будет проходить десятый Всероссийский съезд судей, в свою очередь приуроченный к 100-летию Верховного суда Российской Федерации, в Государственном Кремлевском дворце, и, как ожидается, президент примет участие и выступит на этом мероприятии", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221125/tokaev-1834174973.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, государственный кремлевский дворец