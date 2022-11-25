https://ria.ru/20221125/putin-1834123194.html

Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 25.11.2022

Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:02

2022-11-25T10:02

2022-11-25T10:02

владимир путин

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Большинство опрошенных (75%) заявили, что скорее доверяют Путину. Скорее не доверяют 14% респондентов. Ещё 11% затруднились с ответом.В том, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, уверены 77% респондентов. Ещё 10% считают, что президент работает скорее плохо.Опрос "ФОМнибус" провели 18-20 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20221118/putin-1832534409.html

https://ria.ru/20221118/trevoga-1832397867.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", общество