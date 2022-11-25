https://ria.ru/20221125/putin-1834123194.html
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 25.11.2022
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:02
2022-11-25T10:02
2022-11-25T10:02
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Большинство опрошенных (75%) заявили, что скорее доверяют Путину. Скорее не доверяют 14% респондентов. Ещё 11% затруднились с ответом.В том, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, уверены 77% респондентов. Ещё 10% считают, что президент работает скорее плохо.Опрос "ФОМнибус" провели 18-20 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221118/putin-1832534409.html
https://ria.ru/20221118/trevoga-1832397867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", общество
Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 77 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту