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Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:14
2022-11-25T09:23
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока нет, будем информировать", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, планируется ли такое мероприятие.Сегодня Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.На встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
08:14 25.11.2022 (обновлено: 09:23 25.11.2022)
 
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими

Песков: Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет, будем информировать", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, планируется ли такое мероприятие.
Сегодня Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.
На встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
03:10
Песков рассказал, какие темы обсудит Путин с матерями военнослужащих
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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