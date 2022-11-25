https://ria.ru/20221125/putin-1834109068.html
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:14
2022-11-25T08:14
2022-11-25T09:23
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока нет, будем информировать", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, планируется ли такое мероприятие.Сегодня Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.На встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221125/materi-1834101059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
08:14 25.11.2022 (обновлено: 09:23 25.11.2022)
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
Песков: Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет, будем информировать", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, планируется ли такое мероприятие.
Сегодня Путин
встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.
На встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.