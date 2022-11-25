https://ria.ru/20221125/putin-1834109068.html

Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими

Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими - РИА Новости, 25.11.2022

Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими

Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:14

2022-11-25T08:14

2022-11-25T09:23

безопасность

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пока не будет проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока нет, будем информировать", — сказал он, отвечая на вопрос агентства, планируется ли такое мероприятие.Сегодня Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.На встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221125/materi-1834101059.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков