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Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре
Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре - РИА Новости, 25.11.2022
Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре
Определены самые бюджетные авианаправления в декабре, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:07
2022-11-25T18:07
2022-11-25T18:39
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Определены самые бюджетные авианаправления в декабре, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о средней стоимости перелетов в оба конца в первый зимний месяц.Оказалось, что дешевле всего — около четырех тысяч рублей — стоят билеты из Москвы в Псков. В Санкт-Петербург — на тысячу дороже, а добавив еще 800 рублей, можно съездить в Самару.Среди стран ближнего зарубежья наиболее бюджетно можно слетать в Белоруссию — расходы составят 8,1 тысячи рублей. Около 15 тысяч рублей придется отдать за билеты в Костанай и Актобе. Путешествие в Армению и Киргизию обойдется как минимум в 22,5 тысячи рублей.Среди стран дальнего зарубежья дешевле всего улететь в ОАЭ — в город Рас-эль-Хайма. Стоимость такой поездки — от 17,8 тысячи рублей. В Тегеран можно попасть за 22 тысячи, в Стамбул — за 32 тысячи рублей. Билеты в Анталью и Шарджу стоят как минимум 37 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, авиабилеты, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Авиабилеты, Цены
18:07 25.11.2022 (обновлено: 18:39 25.11.2022)
Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре
"Яндекс. Путешествия": в декабре дешевле всего улететь из Москвы в Псков