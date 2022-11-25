https://ria.ru/20221125/puteshestviya-1834282506.html

Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре

Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре - РИА Новости, 25.11.2022

Названы самые дешевые авиамаршруты для путешествий в декабре

Определены самые бюджетные авианаправления в декабре, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:07

2022-11-25T18:07

2022-11-25T18:39

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Определены самые бюджетные авианаправления в декабре, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о средней стоимости перелетов в оба конца в первый зимний месяц.Оказалось, что дешевле всего — около четырех тысяч рублей — стоят билеты из Москвы в Псков. В Санкт-Петербург — на тысячу дороже, а добавив еще 800 рублей, можно съездить в Самару.Среди стран ближнего зарубежья наиболее бюджетно можно слетать в Белоруссию — расходы составят 8,1 тысячи рублей. Около 15 тысяч рублей придется отдать за билеты в Костанай и Актобе. Путешествие в Армению и Киргизию обойдется как минимум в 22,5 тысячи рублей.Среди стран дальнего зарубежья дешевле всего улететь в ОАЭ — в город Рас-эль-Хайма. Стоимость такой поездки — от 17,8 тысячи рублей. В Тегеран можно попасть за 22 тысячи, в Стамбул — за 32 тысячи рублей. Билеты в Анталью и Шарджу стоят как минимум 37 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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