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В России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО - РИА Новости, 25.11.2022
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В России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО
В России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО - РИА Новости, 25.11.2022
В России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО
Российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:40
2022-11-25T11:41
экономика
технологии
максут шадаев
россия
якутск
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО, правительство страны обсуждает такую возможность, заявил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.Шадаев, который находится с рабочим визитом в Якутии, прокомментировал регулирование использования ПО западных вендоров, ушедших из РФ.Он отметил, что проведенный Минцифрой анализ показал, что примерно 20% используемого в экономике, промышленных предприятиях в России программного обеспечения имеют "адекватный" российский аналог."Понятно, что при этих позициях уйти одномоментно нельзя… С другой стороны, если компании использовали софт, оплачивая подписку, но фактически дальше они не могут заплатить за этот софт… Возникла ситуация, когда российских аналогов нет, а иностранные использовать невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, чтобы разрешить компаниям использовать зарубежный софт до момента выявления российского конкурентного аналога. Сейчас мы обсуждаем с коллегами в правительстве, какие условия могут быть, как правильно прописать об ответственности компаний… Надо искать баланс, мы уже два месяца этим занимаемся. И я думаю, хорошо бы до конца года нам прийти к такому решению", - сказал Шадаев.По информации организаторов форума, "Цифровой алмаз" собрал в Якутске более 1130 участников из 63 регионов России. В сессиях форума зарегистрировано 110 спикеров, из них 80 федеральных.Перспективы развития российских ИТ-компаний обсудят в Якутске на форуме "Цифровой алмаз" 25-26 ноября.
https://ria.ru/20221124/akkreditatsiya-1834035690.html
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экономика, технологии, максут шадаев, россия, якутск, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Якутск, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
11:40 25.11.2022 (обновлено: 11:41 25.11.2022)
 
В России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО

Глава Минцифры Шадаев: в России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО, правительство страны обсуждает такую возможность, заявил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.
Шадаев, который находится с рабочим визитом в Якутии, прокомментировал регулирование использования ПО западных вендоров, ушедших из РФ.
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Он отметил, что проведенный Минцифрой анализ показал, что примерно 20% используемого в экономике, промышленных предприятиях в России программного обеспечения имеют "адекватный" российский аналог.
"Понятно, что при этих позициях уйти одномоментно нельзя… С другой стороны, если компании использовали софт, оплачивая подписку, но фактически дальше они не могут заплатить за этот софт… Возникла ситуация, когда российских аналогов нет, а иностранные использовать невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, чтобы разрешить компаниям использовать зарубежный софт до момента выявления российского конкурентного аналога. Сейчас мы обсуждаем с коллегами в правительстве, какие условия могут быть, как правильно прописать об ответственности компаний… Надо искать баланс, мы уже два месяца этим занимаемся. И я думаю, хорошо бы до конца года нам прийти к такому решению", - сказал Шадаев.
По информации организаторов форума, "Цифровой алмаз" собрал в Якутске более 1130 участников из 63 регионов России. В сессиях форума зарегистрировано 110 спикеров, из них 80 федеральных.
Перспективы развития российских ИТ-компаний обсудят в Якутске на форуме "Цифровой алмаз" 25-26 ноября.
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ЭкономикаТехнологииМаксут ШадаевРоссияЯкутскМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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