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Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу - РИА Новости, 25.11.2022
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Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу
Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу - РИА Новости, 25.11.2022
Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу
Новогодней праздничной программы, в том числе концерта, во Владивостоке в 2022 году не планируется, заявил глава города Константин Шестаков на заседании... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T06:39
2022-11-25T06:39
общество
константин шестаков
виктор горемыкин
олег кожемяко
владивосток
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Новогодней праздничной программы, в том числе концерта, во Владивостоке в 2022 году не планируется, заявил глава города Константин Шестаков на заседании антитеррористической комиссии Приморского края.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отказаться от пышных новогодних копоративов."В дальневосточной столице не планируются праздничные концерты и специализированная праздничная программа", - сообщила пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на доклад мэра Владивостока на заседании антитеррористической комиссии.По сообщению пресс-службы, Шестаков уточнил, что до 25 декабря на центральной площади города появятся каток и новогодняя елка. Концертная сцена монтироваться не будет из-за отмены праздничных выступлений.
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общество, константин шестаков, виктор горемыкин, олег кожемяко, владивосток, приморский край, россия
Общество, Константин Шестаков, Виктор Горемыкин, Олег Кожемяко, Владивосток, Приморский край, Россия
06:39 25.11.2022
 
Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу

Глава Владивостока Шестаков: новогодней праздничной программы в городе не планируется

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВиды города Владивостока
Виды города Владивостока - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Виды города Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Новогодней праздничной программы, в том числе концерта, во Владивостоке в 2022 году не планируется, заявил глава города Константин Шестаков на заседании антитеррористической комиссии Приморского края.
Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отказаться от пышных новогодних копоративов.
"В дальневосточной столице не планируются праздничные концерты и специализированная праздничная программа", - сообщила пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на доклад мэра Владивостока на заседании антитеррористической комиссии.
По сообщению пресс-службы, Шестаков уточнил, что до 25 декабря на центральной площади города появятся каток и новогодняя елка. Концертная сцена монтироваться не будет из-за отмены праздничных выступлений.
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ОбществоКонстантин ШестаковВиктор ГоремыкинОлег КожемякоВладивостокПриморский крайРоссия
 
 
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