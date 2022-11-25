https://ria.ru/20221125/programma-1834104626.html

Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу

Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу - РИА Новости, 25.11.2022

Во Владивостоке отменили праздничную новогоднюю программу

Новогодней праздничной программы, в том числе концерта, во Владивостоке в 2022 году не планируется, заявил глава города Константин Шестаков на заседании... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T06:39

2022-11-25T06:39

2022-11-25T06:39

общество

константин шестаков

виктор горемыкин

олег кожемяко

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Новогодней праздничной программы, в том числе концерта, во Владивостоке в 2022 году не планируется, заявил глава города Константин Шестаков на заседании антитеррористической комиссии Приморского края.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отказаться от пышных новогодних копоративов."В дальневосточной столице не планируются праздничные концерты и специализированная праздничная программа", - сообщила пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на доклад мэра Владивостока на заседании антитеррористической комиссии.По сообщению пресс-службы, Шестаков уточнил, что до 25 декабря на центральной площади города появятся каток и новогодняя елка. Концертная сцена монтироваться не будет из-за отмены праздничных выступлений.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832565530.html

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общество, константин шестаков, виктор горемыкин, олег кожемяко, владивосток, приморский край, россия