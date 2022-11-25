https://ria.ru/20221125/primore-1834209867.html

В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына

В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына - РИА Новости, 25.11.2022

В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно грозила ножом РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:14

2022-11-25T14:14

2022-11-25T14:14

происшествия

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно грозила ножом и убийством, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, (подозреваемой)... по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с декабря прошлого года по октябрь 2022-го подозреваемая систематически избивала 12-летнего сына, в том числе табуреткой. Она также угрожала ребёнку ножом и убийством. Фигурантка задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.По информации СУСК, у женщины ещё двое малолетних детей, которых изъяли органы опеки и попечительства. Подросток в настоящее время проживает с отцом.

https://ria.ru/20221125/rebenok-1834181285.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия