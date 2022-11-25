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В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына
В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына - РИА Новости, 25.11.2022
В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно грозила ножом РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:14
2022-11-25T14:14
2022-11-25T14:14
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно грозила ножом и убийством, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, (подозреваемой)... по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с декабря прошлого года по октябрь 2022-го подозреваемая систематически избивала 12-летнего сына, в том числе табуреткой. Она также угрожала ребёнку ножом и убийством. Фигурантка задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.По информации СУСК, у женщины ещё двое малолетних детей, которых изъяли органы опеки и попечительства. Подросток в настоящее время проживает с отцом.
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В Приморье многодетную мать заподозрили в истязании сына
В Приморье возбудили уголовное дело против женщины, угрожавшей сыну ножом и убийством
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно грозила ножом и убийством, сообщает
СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, (подозреваемой)... по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря прошлого года по октябрь 2022-го подозреваемая систематически избивала 12-летнего сына, в том числе табуреткой. Она также угрожала ребёнку ножом и убийством. Фигурантка задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
По информации СУСК, у женщины ещё двое малолетних детей, которых изъяли органы опеки и попечительства. Подросток в настоящее время проживает с отцом.