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Совфед будет отслеживать исполнение закона о едином пособии на ребенка

Совфед будет отслеживать исполнение закона о едином пособии на ребенка - РИА Новости, 25.11.2022

Совфед будет отслеживать исполнение закона о едином пособии на ребенка

Сенаторы по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко будут отслеживать исполнение в регионах закона о едином пособии в связи с рождением и воспитанием... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:56

2022-11-25T11:56

2022-11-25T11:56

общество

галина карелова

валентина матвиенко

владимир путин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сенаторы по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко будут отслеживать исполнение в регионах закона о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, сообщила вице-спикер СФ Галина Карелова.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплатах единого пособия. Согласно документу, с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам."Валентина Ивановна поручила сенаторам правоприменительную практику в отношении организации выплаты единого пособия отслеживать, мониторить", - сказала Карелова в пятницу в ходе "Парламентского диалога" с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума (ПМ) на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя. При определении права на пособие учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях и другое.При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.Размер пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также для граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50, 75 или 100 процентов величины ПМ трудоспособного населения, установленной в регионе в соответствии с федеральным законодательством.Пособие будет назначаться на принципах "Социального казначейства" Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Выплата пособия будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также средств региональных бюджетов, которые в форме субвенции будут передаваться в Фонд пенсионного и соцстрахования.

https://ria.ru/20221117/posobie-1832202511.html

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общество, галина карелова, валентина матвиенко, владимир путин, россия, совет федерации рф