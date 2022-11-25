https://ria.ru/20221125/pomosch-1834377841.html

Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине

Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине - РИА Новости, 25.11.2022

Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провёл телефонный разговор с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, в ходе которого стороны обсудили совместные... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:33

2022-11-25T22:33

2022-11-25T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

ллойд остин

кристина ламбрехт

сергей лавров

украина

россия

германия

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провёл телефонный разговор с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, в ходе которого стороны обсудили совместные меры по оказанию поддержки Украине и укреплению безопасности восточного фланга НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.Согласно распространённому по итогам беседы сообщению ведомства, главы оборонных ведомств двух стран "обсудили совместные усилия по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО"."Министр Остин высоко оценил лидерскую роль Германии в оказании помощи Украине в сфере безопасности... Министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО", - проинформировали в Пентагоне.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834188719.html

https://ria.ru/20221125/pomosch-1834259499.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ллойд остин, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, россия, германия, министерство обороны сша, нато