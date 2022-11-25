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Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/pomosch-1834377841.html
Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине
Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине - РИА Новости, 25.11.2022
Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провёл телефонный разговор с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, в ходе которого стороны обсудили совместные... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:33
2022-11-25T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
кристина ламбрехт
сергей лавров
украина
россия
германия
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провёл телефонный разговор с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, в ходе которого стороны обсудили совместные меры по оказанию поддержки Украине и укреплению безопасности восточного фланга НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.Согласно распространённому по итогам беседы сообщению ведомства, главы оборонных ведомств двух стран "обсудили совместные усилия по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО"."Министр Остин высоко оценил лидерскую роль Германии в оказании помощи Украине в сфере безопасности... Министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО", - проинформировали в Пентагоне.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834188719.html
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в мире, ллойд остин, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, россия, германия, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Кристина Ламбрехт, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, Министерство обороны США, НАТО
22:33 25.11.2022
 
Главы Минобороны США и Германии обсудили помощь Украине

Главы Минобороны США и Германии обсудили совместные меры по оказанию помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провёл телефонный разговор с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, в ходе которого стороны обсудили совместные меры по оказанию поддержки Украине и укреплению безопасности восточного фланга НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.
Согласно распространённому по итогам беседы сообщению ведомства, главы оборонных ведомств двух стран "обсудили совместные усилия по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 13:13Специальная военная операция на Украине
Столтенберг считает, что военная поддержка Украины повышает шансы на мир
"Министр Остин высоко оценил лидерскую роль Германии в оказании помощи Украине в сфере безопасности... Министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО", - проинформировали в Пентагоне.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 16:08Специальная военная операция на Украине
Норвегия поддержит миссию ЕС по военной помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинКристина ЛамбрехтСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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