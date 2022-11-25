В Полтаве общественный транспорт не вышел на маршруты
Общественный транспорт Полтавы не вышел на маршруты из-за отсутствия электричества в депо
© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - в городе Полтаве на Украине не вышел на рейсы в пятницу из-за отсутствия электроэнергии в депо, сообщили в КП "Полтаваэлектроавтотранс".
"КП "Полтаваэлектроавтотранс" не получило стабильное питание для работы троллейбусов, поэтому коммунальный транспорт будет стоять в депо. Если КП получит питание в полном объеме ночью 25 ноября, то троллейбусы смогут курсировать уже после обеда. Вероятнее всего, троллейбусы поедут только 26 ноября", - приводит текст сообщения предприятия издание "Полтавська хвиля" ("Полтавская волна" - ред.).
В компании уточнили, что хотя автобусы используют дизель, их не выпустили на маршруты, потому что не могут без света обслуживать транспорт.
Днем ранее мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что с 25 ноября образовательные учреждения, в том числе и детские сады, переходят на дистанционную форму обучения.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.