https://ria.ru/20221125/poltava-1834112634.html

В Полтаве общественный транспорт не вышел на маршруты

В Полтаве общественный транспорт не вышел на маршруты - РИА Новости, 25.11.2022

В Полтаве общественный транспорт не вышел на маршруты

Общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - в городе Полтаве на Украине не вышел на рейсы в пятницу из-за отсутствия электроэнергии в депо, сообщили в КП... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:55

2022-11-25T08:55

2022-11-25T08:55

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - в городе Полтаве на Украине не вышел на рейсы в пятницу из-за отсутствия электроэнергии в депо, сообщили в КП "Полтаваэлектроавтотранс"."КП "Полтаваэлектроавтотранс" не получило стабильное питание для работы троллейбусов, поэтому коммунальный транспорт будет стоять в депо. Если КП получит питание в полном объеме ночью 25 ноября, то троллейбусы смогут курсировать уже после обеда. Вероятнее всего, троллейбусы поедут только 26 ноября", - приводит текст сообщения предприятия издание "Полтавська хвиля" ("Полтавская волна" - ред.).В компании уточнили, что хотя автобусы используют дизель, их не выпустили на маршруты, потому что не могут без света обслуживать транспорт.Днем ранее мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что с 25 ноября образовательные учреждения, в том числе и детские сады, переходят на дистанционную форму обучения.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834108866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр мамай, денис шмыгаль, россия, украина, полтава