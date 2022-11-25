https://ria.ru/20221125/polsha-1834250388.html

В Польше рассказали, как Варшава пыталась натравить Германию на Россию

В Польше рассказали, как Варшава пыталась натравить Германию на Россию - РИА Новости, 25.11.2022

В Польше рассказали, как Варшава пыталась натравить Германию на Россию

Польша отказалась от предложения Германии разместить у себя комплексы ПВО Patriot и посоветовала передать их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой, но... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:51

2022-11-25T15:51

2022-11-25T16:44

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нато

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Польша отказалась от предложения Германии разместить у себя комплексы ПВО Patriot и посоветовала передать их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой, но этот план провалился, пишет обозреватель Gazeta.pl Мачек Кухарчик.Правящая партия "Право и Справедливость" (ПиС) не поддержала идею немецкой стороны укрепить систему противовоздушной обороны после инцидента с падением ракет в Пшеводуве. При этом изначально министр обороны Польши Мариуш Блащак поддержал идею коллег из Германии.Против немецкого предложения высказался и глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его мнению, будет лучше разместить системы Patriot на Западной Украине и обучить работе с ними военных ВСУ."Можно быть уверенным, что немецкое правительство ответит на этот польский трюк официальным сожалением и добавит, что отправка техники на Украину невозможна", — предположил автор статьи.Передача средств ПВО странам, не входящим в альянс, отличается от временного размещения военной техники на территории страны — союзницы, пишет издание.Применение немецкой ПВО на Украине — равносильно вступлению Германии в военный конфликт против России. Кроме того, Киеву нельзя передать комплексы без согласования с США, которые сами не поставляли Patriot постсоветской республике."ПиС не располагает таким влиянием, чтобы, поставив немцев в неловкое положение, заставить изменить политику всей НАТО", — отметил автор материала.Проблемой также является обучение украинских специалистов работе с американским оружием — оно займет минимум несколько месяцев, заключило издание Gazeta.pl.Вечером 15 ноября на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета — погибли два человека. После этого Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России ответили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Также эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В связи с этим, Запад регулярно накачивает Украину оружием и помогает разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а иностранный транспорт с военной техникой становятся законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834001230.html

https://ria.ru/20221124/polsha-1833983479.html

https://ria.ru/20221124/poschechina-1833813005.html

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в мире, украина, германия, польша, право и справедливость, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), мариуш блащак, ярослав качиньский