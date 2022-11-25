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Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания - РИА Новости, 25.11.2022
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Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания - РИА Новости, 25.11.2022
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым, где обсуждалась подготовка заседания... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:33
2022-11-25T15:33
союзное государство
вячеслав володин
россия
белоруссия
минск
госдума рф
политика
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым, где обсуждалась подготовка заседания Парламентского Собрания Союза 19 декабря."Вячеслав Володин и Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.Парламентское Собрание планирует рассмотреть бюджет Союзного государства на следующий год 19 декабря, отмечается в сообщении.Заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошло 20 июня в Минске. В ходе сессии были утверждены вновь сформированные составы комиссий Парламентского собрания, избраны их председатели и закреплены за комиссиями функции по законодательному обеспечению выполнения союзных программ.
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вячеслав володин, россия, белоруссия, минск, госдума рф, политика, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Вячеслав Володин, Россия, Белоруссия, Минск, Госдума РФ, Политика, Дмитрий Мезенцев
15:33 25.11.2022
 

Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым, где обсуждалась подготовка заседания Парламентского Собрания Союза 19 декабря.
"Вячеслав Володин и Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Парламентское Собрание планирует рассмотреть бюджет Союзного государства на следующий год 19 декабря, отмечается в сообщении.
Заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошло 20 июня в Минске. В ходе сессии были утверждены вновь сформированные составы комиссий Парламентского собрания, избраны их председатели и закреплены за комиссиями функции по законодательному обеспечению выполнения союзных программ.
Минск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Союзное государствоВячеслав ВолодинРоссияБелоруссияМинскГосдума РФПолитикаДмитрий Мезенцев
 
 
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