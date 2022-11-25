19:45 25.11.2022 (обновлено: 20:27 25.11.2022)
Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества
Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации.
"Вы знаете, я дам поручение администрации и правительству, чтобы вот, как вы и просили, мы с вами установили прямой контакт с целью поддержки. Это мы сделаем обязательно. Ну а в ходе работы будут выясняться какие-то вопросы, которые требуют особого внимания и которые требуют помощи со стороны административных органов", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
Юлия Белехова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о планах создать комитет семей воинов отечества, который будет информировать родственников участников спецоперации и военнослужащим о том, куда обращаться, если возникают какие-либо проблемы, у комитета уже есть официальный юридический статус.