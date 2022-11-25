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Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества
Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества - РИА Новости, 25.11.2022
Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества
Президент России Владимир Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:45
2022-11-25T20:27
общество
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
общероссийский народный фронт
день матери
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации."Вы знаете, я дам поручение администрации и правительству, чтобы вот, как вы и просили, мы с вами установили прямой контакт с целью поддержки. Это мы сделаем обязательно. Ну а в ходе работы будут выясняться какие-то вопросы, которые требуют особого внимания и которые требуют помощи со стороны административных органов", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Юлия Белехова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о планах создать комитет семей воинов отечества, который будет информировать родственников участников спецоперации и военнослужащим о том, куда обращаться, если возникают какие-либо проблемы, у комитета уже есть официальный юридический статус.
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россия
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общество, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), общероссийский народный фронт, день матери
Общество, Владимир Путин, Россия, Московская область (Подмосковье), Общероссийский народный фронт, День матери
19:45 25.11.2022 (обновлено: 20:27 25.11.2022)
 
Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества

Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации.
"Вы знаете, я дам поручение администрации и правительству, чтобы вот, как вы и просили, мы с вами установили прямой контакт с целью поддержки. Это мы сделаем обязательно. Ну а в ходе работы будут выясняться какие-то вопросы, которые требуют особого внимания и которые требуют помощи со стороны административных органов", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
Юлия Белехова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о планах создать комитет семей воинов отечества, который будет информировать родственников участников спецоперации и военнослужащим о том, куда обращаться, если возникают какие-либо проблемы, у комитета уже есть официальный юридический статус.
Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссияМосковская область (Подмосковье)Общероссийский народный фронтДень матери
 
 
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