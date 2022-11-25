https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834346170.html

Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества

Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества - РИА Новости, 25.11.2022

Путин поручил поддержать комитет семей воинов отечества

Президент России Владимир Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:45

2022-11-25T19:45

2022-11-25T20:27

общество

владимир путин

россия

московская область (подмосковье)

общероссийский народный фронт

день матери

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил связаться с комитетом семей воинов отечества для поддержки организации."Вы знаете, я дам поручение администрации и правительству, чтобы вот, как вы и просили, мы с вами установили прямой контакт с целью поддержки. Это мы сделаем обязательно. Ну а в ходе работы будут выясняться какие-то вопросы, которые требуют особого внимания и которые требуют помощи со стороны административных органов", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Юлия Белехова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала президенту о планах создать комитет семей воинов отечества, который будет информировать родственников участников спецоперации и военнослужащим о том, куда обращаться, если возникают какие-либо проблемы, у комитета уже есть официальный юридический статус.

https://ria.ru/20221125/voennye-1834341694.html

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), общероссийский народный фронт, день матери