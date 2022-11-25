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В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
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В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий
В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий - РИА Новости, 25.11.2022
В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий
Министерство культуры объявило о старте приема заявок на господдержку киномероприятий, которые будут проходить на территории России в 2023 году. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:10
2022-11-25T15:10
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
субсидии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство культуры объявило о старте приема заявок на господдержку киномероприятий, которые будут проходить на территории России в 2023 году."Актуальные и значимые проекты могут претендовать на получение господдержки на проведение кинофестивалей, семинаров, мастер-классов и национальных кинопремий на территории РФ в 2023 году. В пятницу 25 ноября Минкультуры РФ начинает прием соответствующих заявок от организаций кинематографии", — говорится в сообщении.Заявления будут оцениваться по таким критериям, как эффективность использования субсидии, материально-технические ресурсы, актуальность и значимость проекта. Подать заявку можно до 15:00 5 декабря по московскому времени. Второй этап отбора состоится 8 декабря 2022 года.По результатам оценки "экспертный совет сформирует список заявок, рекомендованных к предоставлению субсидии", уточнили в ведомстве.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), субсидии
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Субсидии
15:10 25.11.2022
 
В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий

Прием заявок на господдержку киномероприятий в 2023 году стартует в Минкультуры

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкКинотеатр "Художественный" после реставрации
Кинотеатр Художественный после реставрации - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство культуры объявило о старте приема заявок на господдержку киномероприятий, которые будут проходить на территории России в 2023 году.
"Актуальные и значимые проекты могут претендовать на получение господдержки на проведение кинофестивалей, семинаров, мастер-классов и национальных кинопремий на территории РФ в 2023 году. В пятницу 25 ноября Минкультуры РФ начинает прием соответствующих заявок от организаций кинематографии", — говорится в сообщении.
Заявления будут оцениваться по таким критериям, как эффективность использования субсидии, материально-технические ресурсы, актуальность и значимость проекта.
Подать заявку можно до 15:00 5 декабря по московскому времени. Второй этап отбора состоится 8 декабря 2022 года.
По результатам оценки "экспертный совет сформирует список заявок, рекомендованных к предоставлению субсидии", уточнили в ведомстве.
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