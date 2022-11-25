https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834227493.html

В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий

В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий - РИА Новости, 25.11.2022

В Минкультуры начался прием заявок на господдержку киномероприятий

Министерство культуры объявило о старте приема заявок на господдержку киномероприятий, которые будут проходить на территории России в 2023 году. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:10

2022-11-25T15:10

2022-11-25T15:10

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

субсидии

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство культуры объявило о старте приема заявок на господдержку киномероприятий, которые будут проходить на территории России в 2023 году."Актуальные и значимые проекты могут претендовать на получение господдержки на проведение кинофестивалей, семинаров, мастер-классов и национальных кинопремий на территории РФ в 2023 году. В пятницу 25 ноября Минкультуры РФ начинает прием соответствующих заявок от организаций кинематографии", — говорится в сообщении.Заявления будут оцениваться по таким критериям, как эффективность использования субсидии, материально-технические ресурсы, актуальность и значимость проекта. Подать заявку можно до 15:00 5 декабря по московскому времени. Второй этап отбора состоится 8 декабря 2022 года.По результатам оценки "экспертный совет сформирует список заявок, рекомендованных к предоставлению субсидии", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221124/kinoteatr-1834029742.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), субсидии