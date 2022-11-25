Фотографы РИА Новости стали победителями конкурса "Энергия побед"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭби Харриган (Австралия) в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Эби Харриган (Австралия) в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Фотографы РИА Новости Рамиль Ситдиков и Максим Богодвид стали победителями Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО "Газпром". Жюри отметило их в номинациях "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу среди федеральных СМИ" и "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу среди региональных СМИ" соответственно.
Победу Рамилю Ситдикову принесла фотография с XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Максим Богодвид отмечен за фотоснимок, который был запечатлён на чемпионате России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидМаксим Ходыкин выполняет упражнения на кольцах в финале чемпионата России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани
Максим Ходыкин выполняет упражнения на кольцах в финале чемпионата России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани
Фестиваль-конкурс "Энергия побед" проводится с 2011 года. Его основными целями являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.
Фотокорреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера".
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".