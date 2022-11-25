https://ria.ru/20221125/po-1834317615.html
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО - РИА Новости, 25.11.2022
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО
Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:11
2022-11-25T18:11
2022-11-25T18:11
экономика
россия
дмитрий чернышенко
технологии
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814817514_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_e03d6e25da63b2c89b5baef2fb3407d7.jpg
ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций, их общая стоимость превышает 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительственной комиссией уже утверждены 216 проектов, для реализации которых понадобится более 200 тысяч новых специалистов. Это гигантское количество проектов с общей суммой более 200 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Day.По словам вице-премьера, в России создано 43 центра компетенций по импортозамещению, объединивших более 300 компаний-лидеров рынка, и они сами выбрали то программное обеспечение, которое заменит все иностранное промышленное ПО.Он отметил, что это инвестиции в отрасль с огромным потенциалом. При этом, по его словам, российские компании и правительство стремятся к тому, чтобы качество отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают.
https://ria.ru/20221125/programma-1834154522.html
https://ria.ru/20221125/igry-1834182673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814817514_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_c5f9fabcc531ba4e0d4bae65c7d5697d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, импортозамещение
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Импортозамещение
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО
Чернышенко: новые проекты по импортозамещению ПО потребуют более 200 тысяч специалистов
ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций, их общая стоимость превышает 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Правительственной комиссией уже утверждены 216 проектов, для реализации которых понадобится более 200 тысяч новых специалистов. Это гигантское количество проектов с общей суммой более 200 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Day.
По словам вице-премьера, в России создано 43 центра компетенций по импортозамещению, объединивших более 300 компаний-лидеров рынка, и они сами выбрали то программное обеспечение, которое заменит все иностранное промышленное ПО.
Он отметил, что это инвестиции в отрасль с огромным потенциалом. При этом, по его словам, российские компании и правительство стремятся к тому, чтобы качество отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают.