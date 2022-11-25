https://ria.ru/20221125/po-1834317615.html

Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО

Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО - РИА Новости, 25.11.2022

Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО

Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:11

2022-11-25T18:11

2022-11-25T18:11

экономика

россия

дмитрий чернышенко

технологии

импортозамещение

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ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций, их общая стоимость превышает 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительственной комиссией уже утверждены 216 проектов, для реализации которых понадобится более 200 тысяч новых специалистов. Это гигантское количество проектов с общей суммой более 200 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Day.По словам вице-премьера, в России создано 43 центра компетенций по импортозамещению, объединивших более 300 компаний-лидеров рынка, и они сами выбрали то программное обеспечение, которое заменит все иностранное промышленное ПО.Он отметил, что это инвестиции в отрасль с огромным потенциалом. При этом, по его словам, российские компании и правительство стремятся к тому, чтобы качество отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают.

https://ria.ru/20221125/programma-1834154522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, импортозамещение