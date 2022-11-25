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Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО - РИА Новости, 25.11.2022
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Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО - РИА Новости, 25.11.2022
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО
Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:11
2022-11-25T18:11
экономика
россия
дмитрий чернышенко
технологии
импортозамещение
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций, их общая стоимость превышает 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительственной комиссией уже утверждены 216 проектов, для реализации которых понадобится более 200 тысяч новых специалистов. Это гигантское количество проектов с общей суммой более 200 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Day.По словам вице-премьера, в России создано 43 центра компетенций по импортозамещению, объединивших более 300 компаний-лидеров рынка, и они сами выбрали то программное обеспечение, которое заменит все иностранное промышленное ПО.Он отметил, что это инвестиции в отрасль с огромным потенциалом. При этом, по его словам, российские компании и правительство стремятся к тому, чтобы качество отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают.
https://ria.ru/20221125/programma-1834154522.html
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, импортозамещение
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Импортозамещение
18:11 25.11.2022
 
Чернышенко рассказал о новых проектах по импортозамещению ПО

Чернышенко: новые проекты по импортозамещению ПО потребуют более 200 тысяч специалистов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 25 ноя – РИА Новости. Более 200 тысяч новых специалистов понадобится для реализации 216 проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций, их общая стоимость превышает 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Правительственной комиссией уже утверждены 216 проектов, для реализации которых понадобится более 200 тысяч новых специалистов. Это гигантское количество проектов с общей суммой более 200 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Day.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:40
В России могут разрешить временно использовать зарубежное ПО
По словам вице-премьера, в России создано 43 центра компетенций по импортозамещению, объединивших более 300 компаний-лидеров рынка, и они сами выбрали то программное обеспечение, которое заменит все иностранное промышленное ПО.
Он отметил, что это инвестиции в отрасль с огромным потенциалом. При этом, по его словам, российские компании и правительство стремятся к тому, чтобы качество отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 12:58
Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ЧернышенкоТехнологииИмпортозамещение
 
 
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