https://ria.ru/20221125/pietrolonghi-1834309287.html

Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги

Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги - РИА Новости, 25.11.2022

Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги

Государственный Эрмитаж приобрел работу итальянского художника Пьетро Лонги "Портрет молодого человека в рост, в интерьере" за четыре миллиона рублей, следует... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:12

2022-11-25T18:12

2022-11-25T18:16

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж приобрел работу итальянского художника Пьетро Лонги "Портрет молодого человека в рост, в интерьере" за четыре миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Картина написана маслом и датирована XVIII веком."Произведение: Пьетро Лонги (Pietro Longhi) (1701, Венеция – 1785, там же)", – уточняется в сообщении.Контракт был заключен 22 ноября, 24 ноября полотно было передано музею.В данных о сохранности произведения отмечается, что картина дублирована, кромки загнуты на подрамник, имеются деформации красочного слоя, лак потемнел, есть общее загрязнение, потертости.Согласно описанию музея, мужчина одет по моде середины – второй половины XVIII века: "в желтый камзол, отделанный по бортам, манжетам и карманам цветной вышивкой. Под камзолом – золотистый жилет, застегнутый на все пуговицы, под ним – белая рубашка с отложным воротничком, на ногах – черные кюлоты, белые чулки и коричневые кожаные туфли с пряжками. В правой руке изображенный держит круглую шапку без полей, отворот ее так же украшен вышивкой. На голове нет парика и волосы не напудрены, но на висках завиты в букли. Слева на полу – черная комнатная собачка".По мнению экспертов Эрмитажа, изображенный на портрете персонаж мог быть "зажиточным торговцем". Пьетро Лонги считается одним из наиболее выдающихся венецианских художников XVIII века, мастером жанровых сцен.

https://ria.ru/20221124/vaza-1834043081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, государственный эрмитаж, венеция, картины, музеи, искусство