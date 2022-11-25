https://ria.ru/20221125/pietrolonghi-1834309287.html
Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги
Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги - РИА Новости, 25.11.2022
Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги
Государственный Эрмитаж приобрел работу итальянского художника Пьетро Лонги "Портрет молодого человека в рост, в интерьере" за четыре миллиона рублей, следует... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:12
2022-11-25T18:12
2022-11-25T18:16
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж приобрел работу итальянского художника Пьетро Лонги "Портрет молодого человека в рост, в интерьере" за четыре миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Картина написана маслом и датирована XVIII веком."Произведение: Пьетро Лонги (Pietro Longhi) (1701, Венеция – 1785, там же)", – уточняется в сообщении.Контракт был заключен 22 ноября, 24 ноября полотно было передано музею.В данных о сохранности произведения отмечается, что картина дублирована, кромки загнуты на подрамник, имеются деформации красочного слоя, лак потемнел, есть общее загрязнение, потертости.Согласно описанию музея, мужчина одет по моде середины – второй половины XVIII века: "в желтый камзол, отделанный по бортам, манжетам и карманам цветной вышивкой. Под камзолом – золотистый жилет, застегнутый на все пуговицы, под ним – белая рубашка с отложным воротничком, на ногах – черные кюлоты, белые чулки и коричневые кожаные туфли с пряжками. В правой руке изображенный держит круглую шапку без полей, отворот ее так же украшен вышивкой. На голове нет парика и волосы не напудрены, но на висках завиты в букли. Слева на полу – черная комнатная собачка".По мнению экспертов Эрмитажа, изображенный на портрете персонаж мог быть "зажиточным торговцем". Пьетро Лонги считается одним из наиболее выдающихся венецианских художников XVIII века, мастером жанровых сцен.
https://ria.ru/20221124/vaza-1834043081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный эрмитаж, венеция, картины, музеи, искусство
Культура, Новости культуры, Государственный Эрмитаж, Венеция, картины, Музеи, Искусство
18:12 25.11.2022 (обновлено: 18:16 25.11.2022)
Эрмитаж приобрел холст XVIII века авторства Пьетро Лонги
Эрмитаж купил "Портрет молодого человека" Пьетро Лонги за четыре миллиона рублей
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж приобрел работу итальянского художника Пьетро Лонги "Портрет молодого человека в рост, в интерьере" за четыре миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Картина написана маслом и датирована XVIII веком.
"Произведение: Пьетро Лонги (Pietro Longhi) (1701, Венеция – 1785, там же)", – уточняется в сообщении.
Контракт был заключен 22 ноября, 24 ноября полотно было передано музею.
В данных о сохранности произведения отмечается, что картина дублирована, кромки загнуты на подрамник, имеются деформации красочного слоя, лак потемнел, есть общее загрязнение, потертости.
Согласно описанию музея, мужчина одет по моде середины – второй половины XVIII века: "в желтый камзол, отделанный по бортам, манжетам и карманам цветной вышивкой. Под камзолом – золотистый жилет, застегнутый на все пуговицы, под ним – белая рубашка с отложным воротничком, на ногах – черные кюлоты, белые чулки и коричневые кожаные туфли с пряжками. В правой руке изображенный держит круглую шапку без полей, отворот ее так же украшен вышивкой. На голове нет парика и волосы не напудрены, но на висках завиты в букли. Слева на полу – черная комнатная собачка".
По мнению экспертов Эрмитажа, изображенный на портрете персонаж мог быть "зажиточным торговцем". Пьетро Лонги считается одним из наиболее выдающихся венецианских художников XVIII века, мастером жанровых сцен.