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Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/peregovory-1834340366.html
Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой
Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой - РИА Новости, 25.11.2022
Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с РФ. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:27
2022-11-25T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
владимир зеленский
россия
украина
мид украины
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с РФ."Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о "мире во всем мире" и выразил волю к его достижению", - заявил министр, отвечая на вопрос французской газеты Parisien, являются ли переговоры с Россией, на которых настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, темой телефонных разговоров между Киевом и Парижем.При этом Кулеба добавил, что для того, чтобы это произошло, Россия "должна перестать путать переговоры и ультиматум". Он также подчеркнул, что ни Макрон, ни другие лидеры "не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам". По словам Кулебы, "справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834114364.html
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834285440.html
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в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия, украина, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Россия, Украина, МИД Украины
19:27 25.11.2022
 
Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с РФ.
"Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о "мире во всем мире" и выразил волю к его достижению", - заявил министр, отвечая на вопрос французской газеты Parisien, являются ли переговоры с Россией, на которых настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, темой телефонных разговоров между Киевом и Парижем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без Зеленского
При этом Кулеба добавил, что для того, чтобы это произошло, Россия "должна перестать путать переговоры и ультиматум". Он также подчеркнул, что ни Макрон, ни другие лидеры "не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам". По словам Кулебы, "справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаМИД Украины
 
 
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