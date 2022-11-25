https://ria.ru/20221125/peregovory-1834340366.html

Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой - РИА Новости, 25.11.2022

Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с РФ. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:27

2022-11-25T19:27

2022-11-25T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

владимир зеленский

россия

украина

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg

ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с РФ."Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о "мире во всем мире" и выразил волю к его достижению", - заявил министр, отвечая на вопрос французской газеты Parisien, являются ли переговоры с Россией, на которых настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, темой телефонных разговоров между Киевом и Парижем.При этом Кулеба добавил, что для того, чтобы это произошло, Россия "должна перестать путать переговоры и ультиматум". Он также подчеркнул, что ни Макрон, ни другие лидеры "не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам". По словам Кулебы, "справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834114364.html

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834285440.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия, украина, мид украины