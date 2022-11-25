https://ria.ru/20221125/pasport-1834152402.html
В ЛНР еще восемь подразделений МВД начали выдавать российские паспорта
В ЛНР еще восемь подразделений МВД начали выдавать российские паспорта - РИА Новости, 25.11.2022
В ЛНР еще восемь подразделений МВД начали выдавать российские паспорта
Еще в восьми подразделениях миграционной службы МВД Луганской Народной Республики начали выдавать российские паспорта, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:35
2022-11-25T11:35
2022-11-25T11:35
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Еще в восьми подразделениях миграционной службы МВД Луганской Народной Республики начали выдавать российские паспорта, сообщается в Telegram-канале ведомства."Для подачи заявления на получение паспорта гражданина Российской Федерации граждане могут записаться в электронную очередь на сайте умс.госуслугилнр.su" - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент российский паспорт можно получить в 12 подразделениях миграционной службы.
https://ria.ru/20221110/pasport-1830590401.html
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луганская народная республика, россия
Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР еще восемь подразделений МВД начали выдавать российские паспорта
В восьми подразделениях миграционной службы МВД ЛНР начали выдавать российские паспорта