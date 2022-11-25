https://ria.ru/20221125/pashinyan-1834209343.html

Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля

Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля - РИА Новости, 25.11.2022

Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в четырехстороннем... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:10

2022-11-25T14:10

2022-11-25T14:18

в мире

армения

никол пашинян

евросовет

азербайджан

франция

ильхам алиев

эммануэль макрон

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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля."Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними", - сказал Унанян госагентству "Арменпресс".По его словам, все заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью. "Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге", - отметил Унанян.Он также же добавил, что Азербайджан пока не ответил на предложения Армении по мирному договору.Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится. По его словам, встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря, но его помощник Хикмет Гаджиев проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Эммануэля Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится, заявил Алиев.

https://ria.ru/20221111/pashinyan-1830678781.html

https://ria.ru/20221107/kavkaz-1829637317.html

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