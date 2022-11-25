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Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля - РИА Новости, 25.11.2022
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Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля
Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля - РИА Новости, 25.11.2022
Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в четырехстороннем... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:10
2022-11-25T14:18
в мире
армения
никол пашинян
евросовет
азербайджан
франция
ильхам алиев
эммануэль макрон
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля."Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними", - сказал Унанян госагентству "Арменпресс".По его словам, все заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью. "Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге", - отметил Унанян.Он также же добавил, что Азербайджан пока не ответил на предложения Армении по мирному договору.Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится. По его словам, встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря, но его помощник Хикмет Гаджиев проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Эммануэля Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится, заявил Алиев.
https://ria.ru/20221111/pashinyan-1830678781.html
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в мире, армения, никол пашинян, евросовет, азербайджан, франция, ильхам алиев, эммануэль макрон, цены на нефть
В мире, Армения, Никол Пашинян, Евросовет, Азербайджан, Франция, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Цены на нефть
14:10 25.11.2022 (обновлено: 14:18 25.11.2022)
 
Пашинян готов к встрече с Алиевым только при участии Макрона и Мишеля

МИД Армении: Пашинян готов к встрече с Алиевым, но при участии Макрона и Мишеля

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.
"Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними", - сказал Унанян госагентству "Арменпресс".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми
По его словам, все заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью. "Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге", - отметил Унанян.
Он также же добавил, что Азербайджан пока не ответил на предложения Армении по мирному договору.
Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится. По его словам, встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря, но его помощник Хикмет Гаджиев проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Эммануэля Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится, заявил Алиев.
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
7 ноября, 12:48
В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации
 
В миреАрменияНикол ПашинянЕвросоветАзербайджанФранцияИльхам АлиевЭммануэль МакронЦены на нефть
 
 
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