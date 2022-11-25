В Ивановской области создан "парашютный кластер"
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковВыпуск комплектующих для производства парашютов в Ивановской области
Выпуск комплектующих для производства парашютов в Ивановской области
ИВАНОВО, 25 ноя — РИА Новости. Все комплектующие для производства парашютов теперь выпускают в Ивановской области в рамках "парашютного кластера", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С вводом нового отделочного производства предприятия "НИИТМ" в Ивановской области завершено формирование парашютного кластера. Теперь в регионе выпускают все комплектующие для производства парашютов, в том числе инновационные ткани взамен импортных аналогов. Новое производство открыто в 2022 году", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что два года назад между губернатором области Станиславом Воскресенским и руководством холдинга "Технодинамика" была достигнута договоренность о развитии площадки ивановского парашютного завода "Полет", в частности, о создании производства необходимых комплектующих. Сегодня "НИИТМ" выпускает более 400 наименований продукции – ленты, нити, шнуры, ткани для потребностей парашютного завода "Полет" и других компаний холдинга.
Посетив новое предприятие, Станислав Воскресенский отметил, что все договоренности выполнены. "Мы договаривались не просто развивать площадку нашего завода "Полет" - крупнейшее в стране производство парашютов, но и создать так называемый парашютный кластер. То есть, в регионе будет создаваться вся необходимая продукция для производства парашютов - ленты и прежде всего - ткани. Речь идет о поставках комплектующих для парашютов для производств, которые расположены на территории всей страны. Все договоренности выполнены. Это новые рабочие места, новые инвестиции и современное оборудование", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Непосредственно в новом цехе заняты около 50 около сотрудников. Планируется вторая и третья очередь предприятия, где будут заниматься развитием отделочного производства и расширением ткацкого производства. В настоящий момент производится разработка аналогов импортных тканей, которые на территории РФ не выпускают. Кроме того, сейчас отрабатывается инновационная ткань для парашютных систем нового поколения с уникальными характеристиками по воздухопроницаемости.