11:19 25.11.2022 (обновлено: 11:41 25.11.2022)
Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани
Следователи возбудили дело после гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспортеНа месте крушения мотодельтоплана в Краснодарском крае
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте
На месте крушения мотодельтоплана в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани, сообщили в Западном межрегиональном следственное управление на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Было установлено, что в минувший четверг днем потерпел крушение параплан. В нем находился пилот и пассажир 1976 и 1990 года рождения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.
Следователями устанавливаются причины произошедшего.
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