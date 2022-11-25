https://ria.ru/20221125/paraplan-1834147085.html

Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани

Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани - РИА Новости, 25.11.2022

Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани, сообщили в Западном межрегиональном следственное управление РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:19

2022-11-25T11:19

2022-11-25T11:41

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани, сообщили в Западном межрегиональном следственное управление на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Было установлено, что в минувший четверг днем потерпел крушение параплан. В нем находился пилот и пассажир 1976 и 1990 года рождения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.Следователями устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20221109/mi-2-1830154973.html

россия

краснодарский край

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край