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Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани - РИА Новости, 25.11.2022
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Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани
Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани - РИА Новости, 25.11.2022
Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани, сообщили в Западном межрегиональном следственное управление РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:19
2022-11-25T11:41
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани, сообщили в Западном межрегиональном следственное управление на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Было установлено, что в минувший четверг днем потерпел крушение параплан. В нем находился пилот и пассажир 1976 и 1990 года рождения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.Следователями устанавливаются причины произошедшего.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
11:19 25.11.2022 (обновлено: 11:41 25.11.2022)
 
Следователи возбудили дело после падения параплана на Кубани

Следователи возбудили дело после гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспортеНа месте крушения мотодельтоплана в Краснодарском крае
На месте крушения мотодельтоплана в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте
На месте крушения мотодельтоплана в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 25 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения параплана на Кубани, сообщили в Западном межрегиональном следственное управление на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Было установлено, что в минувший четверг днем потерпел крушение параплан. В нем находился пилот и пассажир 1976 и 1990 года рождения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.
Следователями устанавливаются причины произошедшего.
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 10:46
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