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У дома в Приморье обнаружили останки трех человек - РИА Новости, 25.11.2022
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У дома в Приморье обнаружили останки трех человек
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек - РИА Новости, 25.11.2022
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:41
2022-11-25T21:41
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в пятницу, 25 ноября, на придомовой территории по улице Партизанская в поселке Рудный Кавалеровского района Приморья обнаружены останки трех человек с признаками насильственной смерти."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)... Следователи установили, что среди потерпевших была 46-летняя женщина и 40-летний мужчина, личность третьего потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что к преступлению "причастен 58-летний хозяин придомовой территории, где обнаружены останки". Подозреваемый задержан и находится в медучреждении, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует СУСК.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
21:41 25.11.2022
 
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек

У дома в Приморье обнаружили останки трех человек, возбуждено дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в пятницу, 25 ноября, на придомовой территории по улице Партизанская в поселке Рудный Кавалеровского района Приморья обнаружены останки трех человек с признаками насильственной смерти.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)... Следователи установили, что среди потерпевших была 46-летняя женщина и 40-летний мужчина, личность третьего потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к преступлению "причастен 58-летний хозяин придомовой территории, где обнаружены останки". Подозреваемый задержан и находится в медучреждении, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует СУСК.
 
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