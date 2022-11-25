https://ria.ru/20221125/ostanki-1834369911.html

У дома в Приморье обнаружили останки трех человек

У дома в Приморье обнаружили останки трех человек - РИА Новости, 25.11.2022

У дома в Приморье обнаружили останки трех человек

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:41

2022-11-25T21:41

2022-11-25T21:41

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в пятницу, 25 ноября, на придомовой территории по улице Партизанская в поселке Рудный Кавалеровского района Приморья обнаружены останки трех человек с признаками насильственной смерти."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)... Следователи установили, что среди потерпевших была 46-летняя женщина и 40-летний мужчина, личность третьего потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что к преступлению "причастен 58-летний хозяин придомовой территории, где обнаружены останки". Подозреваемый задержан и находится в медучреждении, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует СУСК.

россия

приморский край

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, россия, приморский край