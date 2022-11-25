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У дома в Приморье обнаружили останки трех человек
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек - РИА Новости, 25.11.2022
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:41
2022-11-25T21:41
2022-11-25T21:41
происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как обнаружили останки трех человек на придомовой территории в приморском посёлке Рудный, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в пятницу, 25 ноября, на придомовой территории по улице Партизанская в поселке Рудный Кавалеровского района Приморья обнаружены останки трех человек с признаками насильственной смерти."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)... Следователи установили, что среди потерпевших была 46-летняя женщина и 40-летний мужчина, личность третьего потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что к преступлению "причастен 58-летний хозяин придомовой территории, где обнаружены останки". Подозреваемый задержан и находится в медучреждении, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, информирует СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек
У дома в Приморье обнаружили останки трех человек, возбуждено дело