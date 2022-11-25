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СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции - РИА Новости, 25.11.2022
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СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции
СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции
Вашингтон предлагает Анкаре вывести курдских боевиков на севере Сирии на расстояние 30 километров без необходимости проведения наземной операции со стороны ВС... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:54
2022-11-25T09:54
в мире
турция
рабочая партия курдистана
сирия
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вашингтон предлагает Анкаре вывести курдских боевиков на севере Сирии на расстояние 30 километров без необходимости проведения наземной операции со стороны ВС Турции, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции. Начальник генерального штаба США (Марк - ред.) Милли провел переговоры с начальником генштаба Яшаром Гюлером. Министр национальной обороны (Турции - ред.) Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Флейка. Что означают эти встречи в момент, когда наземная операция неизбежна? Эти переговоры являются естественными. Потому что в Кобани также находятся американские солдаты. Регион находится под контролем США. Американцы предлагают вывести курдских боевиков на расстояние 30 километров без необходимости наземной операции со стороны Турции", - пишет колумнист.Сельви также обратил внимание на переговоры министров обороны Турции и РФ."Хулуси Акар также провел переговоры с министром обороны России (Сергеем) Шойгу. Это означает, что наземная операция неизбежна. Потому что обещания, данные нам до сих пор, не были выполнены", - отметил он.Накануне Акар в ходе телефонных переговоров с Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии является предотвращение террористической угрозы, стороны подчеркнули важность соблюдения договоренностей.
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в мире, турция, рабочая партия курдистана, сирия
В мире, Турция, Рабочая партия Курдистана, Сирия
09:54 25.11.2022
 
СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции

Hürriyet: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции в Сирии

© AFP 2022 / STRТурецкие военные на границе с Сирией
Турецкие военные на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / STR
Турецкие военные на границе с Сирией
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вашингтон предлагает Анкаре вывести курдских боевиков на севере Сирии на расстояние 30 километров без необходимости проведения наземной операции со стороны ВС Турции, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
"Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции. Начальник генерального штаба США (Марк - ред.) Милли провел переговоры с начальником генштаба Яшаром Гюлером. Министр национальной обороны (Турции - ред.) Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Флейка. Что означают эти встречи в момент, когда наземная операция неизбежна? Эти переговоры являются естественными. Потому что в Кобани также находятся американские солдаты. Регион находится под контролем США. Американцы предлагают вывести курдских боевиков на расстояние 30 километров без необходимости наземной операции со стороны Турции", - пишет колумнист.
Сельви также обратил внимание на переговоры министров обороны Турции и РФ.
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СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии
"Хулуси Акар также провел переговоры с министром обороны России (Сергеем) Шойгу. Это означает, что наземная операция неизбежна. Потому что обещания, данные нам до сих пор, не были выполнены", - отметил он.
Накануне Акар в ходе телефонных переговоров с Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии является предотвращение террористической угрозы, стороны подчеркнули важность соблюдения договоренностей.
 
В миреТурцияРабочая партия КурдистанаСирия
 
 
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