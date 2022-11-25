СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции
Hürriyet: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции в Сирии
Турецкие военные на границе с Сирией
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вашингтон предлагает Анкаре вывести курдских боевиков на севере Сирии на расстояние 30 километров без необходимости проведения наземной операции со стороны ВС Турции, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
"Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции. Начальник генерального штаба США (Марк - ред.) Милли провел переговоры с начальником генштаба Яшаром Гюлером. Министр национальной обороны (Турции - ред.) Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Флейка. Что означают эти встречи в момент, когда наземная операция неизбежна? Эти переговоры являются естественными. Потому что в Кобани также находятся американские солдаты. Регион находится под контролем США. Американцы предлагают вывести курдских боевиков на расстояние 30 километров без необходимости наземной операции со стороны Турции", - пишет колумнист.
Сельви также обратил внимание на переговоры министров обороны Турции и РФ.
"Хулуси Акар также провел переговоры с министром обороны России (Сергеем) Шойгу. Это означает, что наземная операция неизбежна. Потому что обещания, данные нам до сих пор, не были выполнены", - отметил он.
Накануне Акар в ходе телефонных переговоров с Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии является предотвращение террористической угрозы, стороны подчеркнули важность соблюдения договоренностей.