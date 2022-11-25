https://ria.ru/20221125/operatsiya-1834122605.html

СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции

СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: США предложили Турции вывести курдских боевиков без наземной операции

Вашингтон предлагает Анкаре вывести курдских боевиков на севере Сирии на расстояние 30 километров без необходимости проведения наземной операции со стороны ВС... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:54

2022-11-25T09:54

2022-11-25T09:54

в мире

турция

рабочая партия курдистана

сирия

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Вашингтон предлагает Анкаре вывести курдских боевиков на севере Сирии на расстояние 30 километров без необходимости проведения наземной операции со стороны ВС Турции, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции. Начальник генерального штаба США (Марк - ред.) Милли провел переговоры с начальником генштаба Яшаром Гюлером. Министр национальной обороны (Турции - ред.) Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Флейка. Что означают эти встречи в момент, когда наземная операция неизбежна? Эти переговоры являются естественными. Потому что в Кобани также находятся американские солдаты. Регион находится под контролем США. Американцы предлагают вывести курдских боевиков на расстояние 30 километров без необходимости наземной операции со стороны Турции", - пишет колумнист.Сельви также обратил внимание на переговоры министров обороны Турции и РФ."Хулуси Акар также провел переговоры с министром обороны России (Сергеем) Шойгу. Это означает, что наземная операция неизбежна. Потому что обещания, данные нам до сих пор, не были выполнены", - отметил он.Накануне Акар в ходе телефонных переговоров с Шойгу заявил, что приоритетом Анкары на севере Сирии является предотвращение террористической угрозы, стороны подчеркнули важность соблюдения договоренностей.

https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833843031.html

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, рабочая партия курдистана, сирия