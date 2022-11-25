https://ria.ru/20221125/oon-1834292872.html
В Раде предложили исключить Россию из ООН
В Раде предложили исключить Россию из ООН - РИА Новости, 25.11.2022
В Раде предложили исключить Россию из ООН
Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:13
2022-11-25T17:13
2022-11-25T17:13
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента.Проект постановления зарегистрирован в пятницу, инициатором значится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев."Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию", - говорится в названии документа.В пояснительной записке говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.
https://ria.ru/20220701/zhaloba-1799713467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ООН, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Безопасности ООН
В Раде предложили исключить Россию из ООН
В Раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента.
Проект постановления зарегистрирован в пятницу, инициатором значится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук
и ряд других парламентариев.
"Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию", - говорится в названии документа.
В пояснительной записке говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.