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В Раде предложили исключить Россию из ООН - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/oon-1834292872.html
В Раде предложили исключить Россию из ООН
В Раде предложили исключить Россию из ООН - РИА Новости, 25.11.2022
В Раде предложили исключить Россию из ООН
Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:13
2022-11-25T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
оон
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
совет безопасности оон
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента.Проект постановления зарегистрирован в пятницу, инициатором значится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев."Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию", - говорится в названии документа.В пояснительной записке говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.
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в мире, россия, украина, оон, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ООН, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Безопасности ООН
17:13 25.11.2022
 
В Раде предложили исключить Россию из ООН

В Раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента.
Проект постановления зарегистрирован в пятницу, инициатором значится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.
"Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию", - говорится в названии документа.
В пояснительной записке говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 21:27
Кулеба рассказал о новой жалобе Украины на Россию в суд ООН
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСовет Безопасности ООН
 
 
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