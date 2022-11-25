https://ria.ru/20221125/oon-1834292872.html

В Раде предложили исключить Россию из ООН

В Раде предложили исключить Россию из ООН - РИА Новости, 25.11.2022

В Раде предложили исключить Россию из ООН

Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:13

2022-11-25T17:13

2022-11-25T17:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины, следует из данных на сайте украинского парламента.Проект постановления зарегистрирован в пятницу, инициатором значится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев."Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию", - говорится в названии документа.В пояснительной записке говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.

https://ria.ru/20220701/zhaloba-1799713467.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон