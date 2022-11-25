https://ria.ru/20221125/okeanarium-1834121578.html
Прокуратура выяснит, почему гибнут обитатели Приморского океанариума
Прокуратура выяснит, почему гибнут обитатели Приморского океанариума - РИА Новости, 25.11.2022
Прокуратура выяснит, почему гибнут обитатели Приморского океанариума
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели в Приморском океанариуме во Владивостоке акулы-зебры и трех скатов, сообщает Амурская бассейновая... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:47
2022-11-25T09:47
2022-11-25T12:04
происшествия
приморский океанариум
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели в Приморском океанариуме во Владивостоке акулы-зебры и трех скатов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.В 2020 году океанариум объявил, что его сотрудники впервые в России провели успешный опыт разведения акулы-зебры в искусственных условиях. В пятницу в учреждении РИА Новости сообщили, что в течение нескольких дней умерли и первая родившаяся в неволе акула-зебра, и еще три ската.Проводятся служебные расследования, "которые включают детальный анализ действий всех подразделений, ответственных за содержание гидробионтов", отмечали в океанариуме.При наличии оснований будут приняты меры реагирования.Летом в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью.В самом океанариуме РИА Новости тогда опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении.Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.В октябре было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников океанариума. Амурская природоохранная прокуратура сообщала, что сотрудники учреждения не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, "не обеспечивали хранение кормовой рыбной продукции", а строительные отходы находились вне специально установленных мест.В том же октябре в Приморском океанариуме сообщили РИА Новости о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура тогда тоже начала проверку. По данным на 25 ноября, она еще продолжается, уточнили РИА Новости в прокуратуре
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский океанариум, новости - туризм
Происшествия, Приморский океанариум, Новости - Туризм
09:47 25.11.2022 (обновлено: 12:04 25.11.2022)
Прокуратура выяснит, почему гибнут обитатели Приморского океанариума
Прокуратура начала проверку после гибели в Приморском океанариуме акулы-зебры и скатов
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости.
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели в Приморском океанариуме во Владивостоке акулы-зебры и трех скатов, сообщает
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В 2020 году океанариум объявил, что его сотрудники впервые в России провели успешный опыт разведения акулы-зебры в искусственных условиях. В пятницу в учреждении РИА Новости сообщили, что в течение нескольких дней умерли и первая родившаяся в неволе акула-зебра, и еще три ската.
Проводятся служебные расследования, "которые включают детальный анализ действий всех подразделений, ответственных за содержание гидробионтов", отмечали в океанариуме.
"По поручению амурского бассейнового природоохранного прокурора по факту гибели морских рыб проводится проверка соблюдения … научно-образовательным комплексом "Приморский океанариум" требований законодательства в сфере охраны и использования водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Летом в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью.
В самом океанариуме РИА Новости тогда опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении.
Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.
В октябре было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников океанариума. Амурская природоохранная прокуратура сообщала, что сотрудники учреждения не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, "не обеспечивали хранение кормовой рыбной продукции", а строительные отходы находились вне специально установленных мест.
В том же октябре в Приморском океанариуме сообщили РИА Новости о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура тогда тоже начала проверку. По данным на 25 ноября, она еще продолжается, уточнили РИА Новости в прокуратуре