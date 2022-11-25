https://ria.ru/20221125/ogranicheniya-1834114209.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 25.11.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:04

2022-11-25T09:04

2022-11-25T10:25

туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.На юге мера действует с 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм