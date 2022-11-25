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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 25.11.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:04
2022-11-25T10:25
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.На юге мера действует с 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Новости - Туризм
09:04 25.11.2022 (обновлено: 10:25 25.11.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 3 декабря

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
На юге мера действует с 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
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