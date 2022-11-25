https://ria.ru/20221125/ograblenie-1834276710.html
В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин
В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин - РИА Новости, 25.11.2022
В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин
Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин в центре Ярославля, похитив золотые украшения почти на полмиллиона рублей, сообщает УМВД по... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:45
2022-11-25T16:45
2022-11-25T16:45
происшествия
ярославль
ярославская область
ленинский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ограбление
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин в центре Ярославля, похитив золотые украшения почти на полмиллиона рублей, сообщает УМВД по Ярославской области.Сообщается, что в полицию Ленинского района Ярославля с заявлением обратилась директор одного из ювелирных магазинов. По ее словам, вечером неизвестный мужчина вошел в торговый зал и, демонстрируя предмет, похожий на пистолет, разбил витрину и забрал восемь золотых браслетов. Причиненный ущерб составил 479 тысяч рублей, отметила владелица магазина.Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1974 года рождения."Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что заранее готовился к совершению преступления, приобрел игрушечный пистолет и спецодежду, от которой он впоследствии избавился. Похищенные ювелирные изделия мужчина продал неизвестному", - говорится в сообщении УМВД.В ведомстве добавили, что в настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории Воронежской области, мужчина находится под стражей.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".Если вина подозреваемого будет доказана, то ему будет грозить лишение свободы на срок до восьми лет.
https://ria.ru/20221125/valyuta-1834147998.html
https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830478423.html
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РИА Новости
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происшествия, ярославль, ярославская область, ленинский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ограбление
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Ленинский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ограбление
В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин
Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин в центре Ярославля