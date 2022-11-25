https://ria.ru/20221125/ochischenie-1834354969.html
Путин назвал сегодняшние события путем к очищению России
Путин назвал сегодняшние события путем к очищению России - РИА Новости, 25.11.2022
Путин назвал сегодняшние события путем к очищению России
Сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:18
2022-11-25T20:18
2022-11-25T20:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны, заявил президент Владимир Путин."На рубеже 2000-х, 1990-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И, больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.Он отметил, что сегодня происходит отход от такой игры."Сегодняшние события - это путь к какому-то даже очищению и обновлению", - отметил президент.По его словам, "расчищать поляну достаточно сложно" даже с его уровня."Но мы будем это делать обязательно", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html
https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин назвал сегодняшние события путем к очищению России
Путин назвал сегодняшние события путем к очищению и обновлению России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны, заявил президент Владимир Путин.
"На рубеже 2000-х, 1990-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И, больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне", - сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.
Он отметил, что сегодня происходит отход от такой игры.
"Сегодняшние события - это путь к какому-то даже очищению и обновлению", - отметил президент.
По его словам, "расчищать поляну достаточно сложно" даже с его уровня.
"Но мы будем это делать обязательно", - заключил глава государства.