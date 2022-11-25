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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/obstrel-1834230647.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 25.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив почти за полтора часа 22 снаряда, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:00
2022-11-25T15:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив почти за полтора часа 22 снаряда, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 13.00 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и в 14.25 – три снаряда указанного калибра по Кировскому району столицы ДНР.Кроме того, в 14.34 был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки, по нему со стороны Украины выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834230394.html
https://ria.ru/20221125/dnr-1834229058.html
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
15:00 25.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкОсколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив почти за полтора часа 22 снаряда, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона
Отмечается, что в 13.00 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и в 14.25 – три снаряда указанного калибра по Кировскому району столицы ДНР.
Кроме того, в 14.34 был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки, по нему со стороны Украины выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 14:55Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о пресечении украинской контратаки в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККСтиролНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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