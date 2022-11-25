https://ria.ru/20221125/obstrel-1834164515.html

В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ

В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022

В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ

В Новой Каховке две женщины погибли из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщила в Telegram-канале городская администрация. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:09

2022-11-25T12:09

2022-11-25T12:40

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Новой Каховке две женщины погибли из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщила в Telegram-канале городская администрация.Несколько человек получили ранения.Удары полностью разрушили три одноэтажных дома и повредили несколько жилых многоэтажных зданий. "В них выбиты все окна. Прямо в крышу одной из пятиэтажек на ул. Букина влетела мина. На улице Калинина и соседних с ней множество воронок", — уточнили в администрации.ВСУ также повредили гражданскую инфраструктуру.В городе уже частично восстановили подачу воды и света, идут ремонтные работы на газопроводе.Кроме того, из-за украинского обстрела в гаражном кооперативе "Автомобилист" начался пожар. Также выгорели несколько построек городского предприятия "Экосервис". Возгорание потушили к утру.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1834085137.html

новая каховка

россия

украина

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новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина