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В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/obstrel-1834164515.html
В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ
В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ
В Новой Каховке две женщины погибли из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщила в Telegram-канале городская администрация. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:09
2022-11-25T12:40
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Новой Каховке две женщины погибли из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщила в Telegram-канале городская администрация.Несколько человек получили ранения.Удары полностью разрушили три одноэтажных дома и повредили несколько жилых многоэтажных зданий. "В них выбиты все окна. Прямо в крышу одной из пятиэтажек на ул. Букина влетела мина. На улице Калинина и соседних с ней множество воронок", — уточнили в администрации.ВСУ также повредили гражданскую инфраструктуру.В городе уже частично восстановили подачу воды и света, идут ремонтные работы на газопроводе.Кроме того, из-за украинского обстрела в гаражном кооперативе "Автомобилист" начался пожар. Также выгорели несколько построек городского предприятия "Экосервис". Возгорание потушили к утру.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
12:09 25.11.2022 (обновлено: 12:40 25.11.2022)
 
В Новой Каховке две женщины погибли после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Новую Каховку, две женщины погибли

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела Новой Каховки. 25 ноября 2022
Последствия обстрела Новой Каховки. 25 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела Новой Каховки. 25 ноября 2022
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Новой Каховке две женщины погибли из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщила в Telegram-канале городская администрация.

"В ночь с 24 на 25 ноября Новая Каховка подверглась массированному минометному обстрелу, который начался в 21:30 и продолжился до утра. ВСУ обстреливали центр города и жилую застройку в районе стоматологической поликлиники и Свято-Андреевского храма", — рассказали местные власти.

Несколько человек получили ранения.
Удары полностью разрушили три одноэтажных дома и повредили несколько жилых многоэтажных зданий.
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"В них выбиты все окна. Прямо в крышу одной из пятиэтажек на ул. Букина влетела мина. На улице Калинина и соседних с ней множество воронок", — уточнили в администрации.
ВСУ также повредили гражданскую инфраструктуру.
"По информации главы Новокаховского округа Владимира Леонтьева, разрушений множество. Разбит трансформатор, несколько линий электропередачи в разных районах города, поврежден газопровод и буквально скошено огромное количество деревьев", — говорится в сообщении администрации.
В городе уже частично восстановили подачу воды и света, идут ремонтные работы на газопроводе.
Кроме того, из-за украинского обстрела в гаражном кооперативе "Автомобилист" начался пожар. Также выгорели несколько построек городского предприятия "Экосервис". Возгорание потушили к утру.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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