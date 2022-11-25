https://ria.ru/20221125/obstrel-1834150534.html

ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами - РИА Новости, 25.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, по Горловке выпустили восемь мин калибром 120... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:29

2022-11-25T11:29

2022-11-25T11:29

специальная военная операция на украине

зайцево

донецк

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Зайцево снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, по Горловке выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:15 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 10:20 – населенный пункт Заря – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 10.32 и 11.08 украинские войска выпустили в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html

зайцево

донецк

горловка

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зайцево, донецк, горловка, сцкк, нато